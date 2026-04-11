Joven con autismo planeó atacar a otros menores tras asesinar a David en Villanueva de la Cañada

Un joven de 23 años con autismo, detenido por el asesinato de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, tenía una lista de otros menores a los que pretendía atacar, según las investigaciones.

El joven de 23 años, identificado como Julio, que sufría un trastorno autista y es el presunto asesino de David, un niño de 11 años, en los baños de un centro cultural en Villanueva de la Cañada, Madrid, tenía una lista de otros menores a los que planeaba atacar. Las primeras investigaciones revelan esta inquietante información, que agrava aún más la magnitud de este trágico suceso.

Tras cometer el crimen el pasado jueves, Julio huyó del lugar y fue posteriormente detenido en el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, donde actualmente se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría y bajo custodia policial. Este joven, de origen peruano y residente en Villanueva de la Cañada, era conocido en la localidad por su comportamiento errático y preocupante, lo que había generado inquietud entre vecinos y familiares de otros menores. Testimonios del entorno de Julio y de otros niños, revelan una obsesión previa con la víctima y con otros niños, así como actitudes inquietantes. Vecinos y conocidos relatan que Julio, quien portaba un palo con pinchos, solía acercarse a los menores mostrando comportamientos perturbadores, llegando incluso a esconder objetos amenazantes en lugares públicos. Padres de familia habían advertido a sus hijos sobre la necesidad de evitar cualquier contacto con él. \La comunidad de Villanueva de la Cañada, especialmente la comunidad rumana que celebraba su Semana Santa, también se ha visto afectada por este crimen. Varios miembros de esta comunidad afirman que Julio asistía con frecuencia a sus misas y celebraciones, y que en ocasiones había insultado a otros menores. La madre de David, la víctima, incluso había pedido a su hijo que no se acercara al presunto agresor. Otros menores señalan que Julio hablaba de temas oscuros y mostraba dibujos siniestros, lo que llevó a algunos padres a prohibir a sus hijos relacionarse con él. El día del crimen, David y su familia acudieron al centro cultural para asistir a clases de inglés. Julio, que había estado merodeando en el centro durante varios días, siguió a David al baño donde cometió el brutal ataque. La primera persona en encontrar a David fue una agente de policía fuera de servicio, quien alertó a los servicios de emergencia. El niño fue trasladado al hospital en estado crítico, donde lamentablemente falleció. \Tras el asesinato, Julio intentó escapar y se dirigió a Móstoles, generando pánico en la localidad de Villanueva de la Cañada. La Policía y la Guardia Civil desplegaron un operativo para dar con el paradero del joven, mientras los vecinos se mantenían alerta y preocupados por la seguridad de sus hijos. Se buscó el arma homicida, que el detenido había arrojado, sin éxito hasta el momento. La familia de Julio ha explicado que su hijo sufría acoso escolar y que era víctima de burlas por parte de otros menores. Julio, diagnosticado con autismo severo, presentaba un comportamiento que según sus parientes, correspondía a un niño de 10 años. La madre de Julio se dirigió públicamente a la madre de David, pidiendo perdón entre lágrimas. El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, ha señalado que el atacante estaba recibiendo tratamiento médico. Julio estaba inscrito en un colegio de educación especial en el municipio, donde recibía clases adaptadas a personas con trastornos del espectro autista





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