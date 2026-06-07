Josu Bujanda anuncia su jubilación como jefe de la Ertzaintza tras 43 años de servicio

Josu Bujanda abandona la jefatura de la Policía vasca después de ocho años al frente y 43 en el cuerpo. El anuncio se realizó en un acto en Arkaute con la presencia del lehendakari y altos cargos del Gobierno vasco.

El jefe de la Ertzaintza , Josu Bujanda , ha anunciado este domingo su jubilación tras ocho años al frente de la Policía vasca y 43 en el cuerpo.

El anuncio se produjo durante el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial, celebrado en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute. Al evento asistieron el lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria; y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Bujanda, visiblemente emocionado, afirmó que abandona el cargo 'con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos'.

'Como todos los que somos de carne y hueso', añadió, 'me voy con la conciencia tranquila, porque otro de los principios y valores que tenemos (en la Ertzaintza) es el trabajo en equipo, y yo me he sentido arropado, con gente cercana que me ha ayudado en los malos momentos'. Sus palabras fueron recogidas por Europa Press y reflejan el sentir de un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público vasco.

La trayectoria de Josu Bujanda al frente de la Ertzaintza ha estado marcada por diversos hitos y controversias. Durante su mandato, se ha enfrentado a desafíos como la lucha contra el terrorismo de ETA en sus últimos años, la integración de nuevas tecnologías en la labor policial y la gestión de incidentes de orden público.

Precisamente, en las últimas semanas, la comisión de control de la Policía vasca ha iniciado una investigación sobre las cargas de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de la Flotilla. Este incidente ha generado un intenso debate público sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Bujanda, no obstante, ha defendido la actuación de sus agentes y ha señalado que se someterán a las conclusiones de la investigación.

La noticia de su jubilación llega en un momento de transición para la seguridad en Euskadi, con la mirada puesta en quién será su sucesor y cómo continuará su legado. El lehendakari Imanol Pradales aprovechó la ocasión para elogiar la trayectoria de Bujanda.

'Enhorabuena, Josu, y gracias por todo tu trabajo a lo largo de los años', escribió en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, destacando 'el compromiso y el servicio a Euskadi'. Por su parte, el consejero Bingen Zupiria también expresó su reconocimiento y subrayó la dedicación de Bujanda a la seguridad ciudadana.

El acto de Arkaute incluyó un homenaje a los agentes fallecidos en servicio y a los asesinados por ETA, un recordatorio del difícil contexto en el que la Ertzaintza ha operado durante décadas. Con la marcha de Bujanda, se cierra un capítulo en la historia de la Policía vasca, dejando un vacío que deberá ser llenado por un nuevo líder que afronte los retos actuales: la ciberseguridad, la violencia de género o la gestión de las migraciones.

La noticia ha sido recibida con respeto por parte de los partidos políticos, que valoran positivamente su larga carrera, aunque algunos grupos críticos piden una renovación profunda en la cúpula policial. Bujanda deja el cargo, pero su legado perdurará en las políticas y en el día a día de una institución que busca adaptarse a los nuevos tiempos





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