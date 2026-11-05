El activista prodemocrático Joshua Wong recibió una pena de 10 años por conspirar para solicitar sanciones extranjeras. Esta es su segunda condena en un caso de seguridad nacional.

El tribunal superior de Hong Kong sentenció este jueves al activista prodemocrático Joshua Wong a una pena de 10 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional. Este veredicto representa la segunda condena capital del joven líder en menos de un año, marcando un punto álgido en la aplicación estricta de las normas legales impuestas por Pekín.

Wong, quien recientemente cumplió 30 años, ya estaba cumpliendo una condena de cuatro años y ocho meses tras declararse culpable de subversión en 2024. Su fecha de liberación estaba programada para enero, pero la nueva sentencia retrasará drásticamente su posible salida de la cárcel. Este juicio cerró un capítulo clave sobre las actividades políticas de la última década en la región.

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Detalle de la Conspiración y Sanciones

Las acusaciones del fiscal detallan que Wong conspiró con otros activistas para solicitar sanciones internacionales contra China y Hong Kong en 2020. Este período coincide con la introducción de la Ley de Seguridad Nacional por parte de Beijing, una medida que provocó una represión masiva de la disidencia y el cierre de medios de comunicación críticos. El objetivo declarado era influir en la política exterior para debilitar la autoridad local.

Los fiscales demostraron que estas acciones incluyeron reuniones directas con políticos estadounidenses de alto perfil. Entre los contactos figuren la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el entonces senador Marco Rubio, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Estado. Estas reuniones se utilizaron como evidencia central para probar la intención de coordinar presiones externas contra el gobierno de la región.

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Argumentos del Juez William Tam

El juez William Tam calificó la conducta de Wong como un delito grave que requería una respuesta contundente. Argumentó que Wong y sus cómplices, incluyendo al exlegislador Nathan Law, continuaron promoviendo llamamientos para sanciones incluso después de la entrada en vigor de la ley. Utilizaron redes sociales y medios occidentales para llegar tanto al público local como internacional.

Tam declaró que aunque la pena es severa, debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido. El juez añadió que era necesario que el tribunal expresara el repudio de la comunidad ante las acciones de Wong. Esta postura refleja la firmeza institucional de Hong Kong en la aplicación de la seguridad nacional sin concesiones para figuras históricas del movimiento prodemocrático.

Perspectivas de Defensa y Contexto Político

En su carta de atenuación, Wong afirmó que su activismo nunca estuvo motivado por el odio. Indica que ha estado estudiando derecho y manteniéndose al día con avances tecnológicos como la inteligencia artificial mientras cumple condena. Su principal deseo expressedo es cuidar de sus padres ancianos una vez que termine su sentencia, lo que contrasta con la visión de los fiscales de que sus acciones buscaban la desestabilización.

Los líderes chinos han calificado repetidamente a Wong y a otros activistas como separatistas. El gobierno de Hong Kong y Pekín afirman que la ley ha contribuido a restablecer la estabilidad tras las protestas violentas de 2019. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que la normativa ha reprimido la disidencia de manera sistemática.

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Impacto en el Movimiento Prodemocrático

Este veredicto tiene implicaciones profundas para el movimiento político en la ciudad. Numerosos grupos cívicos ya han sido disueltos y los medios independientes operan bajo una restricción severa. La condena de Wong sirve como un precedente claro para cualquier figura pública que intente buscar apoyo exterior contra las políticas de Beijing.

La sanción de Estados Unidos a más de una docena de funcionarios de Hong Kong y China después de 2020 fue citada como un resultado directo de estas campañas. El gobierno de Hong Kong desestimó previamente las críticas internacionales al procesamiento de Wong. El caso cierra un ciclo de acusaciones que comenzó con las protestas iniciales y ha definido la arquitectura política actual de la región.