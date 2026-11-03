Josefina Licitra gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela

La periodista argentina Josefina Licitra recibe el galardón Sor Juana por su obra sobre exilio y duelo, con 15.000 dólares. Entrega el 2 de diciembre.

La periodista y escritora argentina Josefina Licitra obtuvo este lunes el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz. Este reconocimiento se otorga anualmente para celebrar la excelencia literaria en la región, y esta edición recompensó la novela publicada por Seix Barral. El texto explora profundamente la ruptura del vínculo afectivo entre la autora y su padre.

El contexto del exilio y la memoria

La obra premiada aborda la separación familiar tras el abandono de Argentina en 1978. Su padre partió como exiliado político hacia Europa, un acto que dejó a Licitra en un estado de parálisis creativa y emocional. El jurado del galardón resaltó cómo la autora transforma esta experiencia íntima en una reflexión literaria de gran alcance sobre la autoría y la escritura. La narrativa aborda también el duelo y la memoria con una sensibilidad que captura las incertidumbres existenciales de quien vive la diáspora.

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Jurado internacional y criterios de evaluación

El comité evaluador estuvo integrado por destacados intelectuales de la región. Formaban parte del grupo Giselle Etcheverry Walker de Chile, Daniel Centeno Maldonado de Venezuela, y Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres de México. El acta del jurado destacó el sentido del humor con el que Licitra se expone sin reservas. Los miembros señalaron su notable dominio de distintos registros narrativos que evitan la sensiblería.

Detalles de la novela y la entrega

El punto de partida creativo surgió de una nota publicada por la autora. En ese texto inicial, reconstruía parte de su historia familiar para entender el silencio de su padre. Esa decisión terminaría de hacer añicos su pasado común, según relata la editorial Seix Barral. El reconocimiento tiene un valor de 15.000 dólares. La ceremonia de entrega se realizará exactamente dentro de un mes.

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Reconocimiento y legado literario

La entrega oficial está programada para el 2 de diciembre. Se celebrará en el Auditorio Juan Rulfo dentro del recinto ferial. Este año, el premio cae por tercera vez consecutiva en el cono sur. Anteriormente, las uruguayas Fernanda Trías y otra ganadora se hicieron con el galardón en ediciones pasadas. Argentina se consolida con diez premios totales, empatando con México.

Celebraciones por el 40 aniversario

Este año coincide con el 40 aniversario de la Feria Internacional del Libro. La organización ha preparado actividades con diversas ganadoras previas. Escritoras como Gabriela Cabezón Cámara y Ana García Bergua participarán en los eventos. Leen fragmentos de sus obras para compartir reflexiones sobre el futuro de la literatura en español.