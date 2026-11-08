José Yélamo celebra la jubilación de Iñaki López en laSexta con ironía

El presentador de laSexta considera que la marcha de Iñaki López dejará a España como un país menos plural, escandaloso y divertido, destacando su legado.

El presentador español José Yélamo ha hecho público su posicionamiento respecto a la anunciada jubilación de su colega y compañero de cadena, Iñaki López. Aunque Yélamo reconoce que la retirada es un paso "bien merecido" para López, quien cumple 71 años, el conductor de ' Más Vale Tarde' ha expresado su preocupación por el impacto cultural que este evento podría tener en el panorama mediático nacional. La reflexión de Yélamo trasciende el ámbito personal para adentrarse en una crítica sobre la pérdida de diversidad en la televisión española contemporánea.

Visión sobre el futuro mediático nacional

La afirmación central de Yélamo sugiere que la salida de Iñaki López representa un retroceso significativo en la pluralidad del espectro audiovisual. El periodista argumenta que España pasará a ser un país "menos plural, escandaloso y divertido" debido a esta ausencia. Para Yélamo, López no era solo un presentador, sino una figura clave que aportaba un tono irreverente y crítico necesario para mantener viva la chispa del debate público y la sátira social.

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Legado de humor ácido y actualidad

El reconocimiento de Yélamo hacia López se basa en tres décadas de trayectoria profesional a través de diversos programas televisivos. Durante este tiempo largo, el humorista y periodista ha ofrecido su particular, certero, ácido y siempre hilarante punto de vista sobre la actualidad de este país. Esta consistencia en su estilo, caracterizado por la afilada ironía, ha consolidado a López como uno de los grandes referentes de la televisión nacional, captando la atención de millones de espectadores que valoran su honestidad periodística combinada con el entretenimiento.

Bromas sobre la Seguridad Social y política

A pesar de la seriedad de la reflexión anterior, Yélamo no ha perdido su característico sentido del humor al comentar la situación. Se ha bromeado abiertamente sobre la pensión que cobrará López, asegurando que, con el monto previsto, "va a acabar reventando la hucha de la Seguridad Social". Ha añadido que, seguramente, López cobrará de las jubilaciones más altas, un comentario que mezcla el respeto por el trayectoria del colega con una crítica velada al sistema. Por su parte, el propio Iñaki López también ha abordado el tema con ligereza, bromeando sobre la posibilidad de que los de Vox lleguen al gobierno y le quiten la pensión, mostrando su habitual desenfado ante la incertidumbre política.

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Próximo proyecto: Timadores y laSexta

Mientras se cierra este capítulo de la carrera de Iñaki López, José Yélamo está marcando su propio ritmo con nuevos proyectos editoriales y televisivos. El presentador vasco ha desmontado su anterior formato 'Timadores' para hacer su debut en el género de true crime, manteniendo una alianza estratégica con la cadena laSexta. Esta transición genérica refleja la versatilidad de Yélamo, quien sigue buscando nuevas formas de contar historias crímines y complejas, alejándose del puro humor para adentrarse en narrativas más oscuras y profundas.

Reacciones y cierre de una era

La despedida de Iñaki López está siendo recibida con una mezcla de nostalgia y aceptación por parte de la audiencia y sus colegas. En un mensaje directo, Yélamo se ha dirigido a su compañero llamándolo "Querido Txetxu", reconociendo que, aunque mañana habrá más programación y la televisión será diferente, esta vez le da la razón sobre la inevitabilidad del retiro. Ha concluido que, para este paso vital, la jubilación es "mejor, imposible". Esta frase resume el equilibrio entre el profesionalismo y el cariño personal que caracteriza la relación entre ambos figuras del medio audiovisual español.