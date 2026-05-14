José Ruz, salvoconductos y tríos con prostitutas

El constructor José Ruz, investigado por haber pagado mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García, organizó tríos con prostitutas en Zaragoza y Santiago de Compostela. La fiesta sexual de Ábalos con las escorts tuvo lugar en un hotel de la capital maña y estuvo precedida por una visita oficial a la Basílica del Pilar y otro acto oficial con la delegada del Gobierno, Pilar Alegría.

El constructor José Ruz camufló como 'técnicas de estudios' a dos prostitutas rumanas para que José Luis Ábalos hiciera otro de sus tríos tras una visita oficial a Zaragoza junto a Pilar Alegría .

Según revelan los whatsapps y documentos en los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, el dueño de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) realizó los salvoconductos para las prostitutas. Pepe Ruz está investigado en la Audiencia Nacional por haber pagado mordidas a Ábalos y Koldo a cambio de que su empresa recibiera contratos de obras públicas.

Koldo grabó a Ábalos mientras tenía sexo con Jésica y Melisa en Atocha, 25: no fue una trampa de Aldama como declaró el exministro ante el SupremoLa fiesta sexual de Ábalos con las dos escorts tuvo lugar en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza la madrugada del 15 al 16 de abril de 2021, justo una semana después del otro trío que Koldo organizó al ministro en Santiago de Compostela. El ministro había visitado ese día la Basílica del Pilar junto a la entonces delegada del Gobierno Pilar Alegría y a la mañana siguiente volvió a reunirse con ella para otro acto oficial.

Las conversaciones entre Koldo y una de las prostitutas de nombre Rozalia revelan que el ministro consumió sustancias durante la fiesta. La escort y la mano derecha de Ábalos hablan en los mensajes de las cantidades compradas y las que han 'tomado' durante la noche, situación que preocupó a Koldo García.

Ábalos aprovechó una visita oficial a Feijóo para tener otro trío con dos prostitutas a las que Transportes dio salvoconductos en la covid como 'asesoras'La cronologíaKoldo García comenzó a organizar el desplazamiento de las dos prostitutas desde Valencia hasta Zaragoza el 13 de abril de 2021. El ministro de Transportes realizaba un viaje oficial a la capital maña los días 15 y 16 de ese mismo mes.

Las dos prostitutas eran Rozalia, ciudadana rumana de cuarenta años, y Ofelia, también rumana y conocida con el alias de 'Gabriela'. Transportes llevó a prostitutas de Andalucía al Parador de Teruel para un trío con Ábalos en su viaje oficial en la covid: la Policía arregló 'un problema'Según los mensajes en los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, Rozalia actuaba como 'madame' y Ofelia era una escort que trabajaba habitualmente con ella.

Ese mismo 13 de abril de 2021, Koldo y Rozalia revisan las opciones de viaje a Zaragoza. Después de pedir a Patricia Úriz que comprara los billetes para las prostitutas, estos fueron enviados a Rozalia. Los documentos revelan que las prostitutas viajarían desde Valencia hasta Tarragona en un Euromed. Después, se desplazarían finalmente a Zaragoza en AVE.

Los billetes muestran que ambas mujeres salieron el 15 de abril de 2021 desde Valencia Joaquín Sorolla a las 09:15 en el Euromed 01092 con llegada a Camp Tarragona a las 11:16. En esta ciudad catalana cogieron a las 12:34 el enlace para llegar a Zaragoza-Delicias a las 13:42 en el AVE 03122. La vuelta fue reservada para el 17 de abril.

Las escorts debían regresar desde Zaragoza-Delicias a Tarragona en el AVE 03153 y posteriormente enlazar con un Euromed hasta Valencia. Pese a que el viaje del ministro a Zaragoza solo duró una noche (la del 15 al 16), Koldo regaló una más en la capital maña a ambas mujeres. Un día antes del viaje, Koldo envió a Rozalia la reserva en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza.

La habitación estaba contratada desde el 15 de abril a las 15:00 hasta el 17 de abril a las 12:00 para dos adultos. La reserva figuraba a nombre de Rozalia, aunque el correo de contacto pertenecía a Koldo, un procedimiento habitual en este tipo de reservas por parte del asesor.

Koldo mintió en el Supremo: tenía el número personal del presidente Sánchez guardado en el móvil como 'Número 1'Tras recibir la documentación, la mujer pregunta al asesor de José Luis Ábalos: 'Entonces iremos directas al cuarto ? No habrá problema '. Koldo responde: 'Como decidáis vosotras. No hay ningún problema'.

Horas después se produce una conversación especialmente relevante. Rozalia escribe: 'Koldo es para saber busco aquello. Perdón por ser pesada. El me dijo que traiga y no se seguro que hacer.

Si esperar por ti o buscarlo ya '. Y añade: 'Ya tengo claro que debo mirar que el no tomé etc '. Más tarde, esta conversación tendrá relevancia al desvelarse que hablaban sobre la compra y consumo de sustancias durante la noche que ambas mujeres pasaron con José Luis Ábalos. El constructor RuzEl viaje se produjo en pleno estado de alarma y con fuertes restricciones de movilidad entre comunidades autónomas debido a la covid.

Aragón mantenía cierres perimetrales y limitaciones de desplazamiento. Solo se permitían viajes justificados documentalmente por motivos de trabajo u obligación. En otras ocasiones, los salvoconductos para prostitutas que acompañaban a Ábalos habían sido emitidos desde el Ministerio de Transporte





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