José Padilla estrena 'Take off' en Matadero Madrid tras tragedia de Urda

El dramaturgo canario José Padilla presenta su obra sobre el accidente de Los Rodeos en Madrid, reflexionando sobre la belleza y el horror en el teatro tras la reciente tragedia de Urda.

El dramaturgo canario José Padilla estrena en la Nave 10 de Matadero Madrid su obra teatral 'Take off (Nada de esto tuvo que haber ocurrido)'. Esta producción se presenta apenas una semana después de la reciente tragedia ocurrida en Urda. Padilla reconoce que es imposible abstraerse de esta coincidencia temporal en la programación cultural de la capital española.

Contexto temporal y propósito artístico

El autor afirma que esta cercanía cronológica con el suceso de Urda reafirma su convicción sobre la necesidad de producir teatro. Considera que asistir a una función ofrece un consuelo frente a los acontecimientos graves del mundo. Compartir un espacio físico con el público permite aliviar la inquietud existencial. Su propuesta se acerca a los terribles sucesos actuales sin ser una excepción a esta regla humanista.

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Padilla opina que la obra es completamente pertinente en estos días de luto y reflexión. Espera que el espectador salga del teatro siendo una mejor persona. El acto de compartir un mismo tema se presenta como una forma reparadora. Esta perspectiva no evita la gravedad, sino que busca sanar a través del arte colectivo.

Investigación del accidente aéreo histórico

La obra se centra en el desastre de Los Rodeos, que sigue siendo el más mortífero en la historia de la aviación comercial. José Padilla tenía solo un año de edad cuando ocurrió el siniestro. Vivió a escasos diez kilómetros del lugar de los hechos en Tenerife.

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El dramaturgo no conserva recuerdos directos del accidente. Su generación de santacruceros y tinerfeños conoce la historia a través de relatos orales. Muchas leyendas urbanas han crecido alrededor del evento, oscureciendo la realidad. Padilla decidió documentarse profundamente para eliminar las mitos y acercarse a los hechos.

La decisión de escribir la obra llegó al ver el programa 'The Crown'. En el primer episodio de la tercera temporada, se menciona el accidente de Los Rodeos. Este monólogo sirvió como detonante para comenzar la investigación. Descubrió un relato mayor de lo que imaginaba inicialmente.

Enfoque dramático y elementos poéticos

'Take off' está dirigida por José Padilla y cuenta con una interpretación destacada. Optó por un enfoque teatral que permitiera desarrollar una reflexión profunda. Buscó incorporar elementos poéticos en lugar de una cronología estricta.

Se preguntó qué ocurrió antes y después del choque. El criterio fue que la obra hablara del significado de ser humano. Evitó por completo el morbo, lo cruento o lo sanguinolento. Su objetivo fue mostrar la tragedia con dignidad artística.

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Padilla sostiene que todo acto humano alberga dos caras. Existe siempre la belleza y el horror juntos. La necesidad de mostrar lo excelso y lo oscuro es intrínseca al teatro.

Referencias a la literatura de horror

El autor explica que no hay obra que solo se centre en lo luminoso. Las grandes obras siempre interpelan mostrando ambas facetas. En 'Take off' muestra la parte oscura y la belleza del acto humano.

Hay un elemento presente en la obra que el público no ve. Los actores tienen un inventario de monstruos sobre la mesa. Este detalle es un homenaje a la literatura lovecraftiana. Padilla se inspiró en la niebla que oculta peligros.

Describió la imagen de los pilotos del avión de Pan Am. Veían la niebla abrirse para mostrar el avión de KLM acercándose. Esta escena recuerda a 'La niebla' de Stephen King. La niebla alberga monstruos que crean un desastre terrible. La obra plantea una gran pregunta sin dar certezas. La cercanía con Urda mantiene viva esta reflexión sobre el destino.