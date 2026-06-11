José Mourinho regresa al Real Madrid para liderar un nuevo ciclo de ambición y autoridad

El técnico portugués firma hasta 2029 con plenos poderes deportivos para rescatar al club blanco de una crisis institucional y deportiva tras una etapa irregular.

El Real Madrid ha sacudido los cimientos del fútbol mundial al anunciar el regreso triunfal de José Mourinho al banquillo blanco. El experimentado técnico portugués se incorporará oficialmente al club el próximo 13 de julio, coincidiendo exactamente con el inicio de la pretemporada, momento en el cual comenzará a implementar su metodología de trabajo con la plantilla.

El acuerdo alcanzado es a largo plazo, con un contrato que se extiende hasta junio de 2029, lo que demuestra la confianza ciega de la directiva en su capacidad para restaurar la gloria deportiva. Este movimiento representa la primera gran acción del sexto mandato consecutivo de Florentino Pérez, quien ha cerrado un proceso electoral sin precedentes.

El presidente había decidido adelantar los comicios tres años antes de lo previsto en mayo, una maniobra estratégica que culminó con la confirmación de facto de Mourinho mediante un vídeo viral en redes sociales el 3 de junio. Esta acción no solo aseguró la victoria electoral, sino que dinamitó cualquier debate interno sobre la dirección deportiva del equipo.

Sin embargo, el camino hacia este acuerdo no estuvo exento de complicaciones financieras. El Real Madrid ha tenido que afrontar una cláusula de rescisión considerablemente elevada para liberar al técnico de su compromiso con el Benfica, contrato que originalmente llegaba hasta 2027.

Debido a la demora provocada por el calendario electoral, el coste de la operación se disparó, superando el doble de los siete millones de euros que habrían costado los trámites si se hubieran realizado inmediatamente después de finalizar la temporada portuguesa. A pesar de este sobrecoste, Florentino Pérez priorizó la estabilidad y la autoridad que Mourinho proyecta sobre el ahorro económico, ampliando incluso el contrato un año más de lo pactado verbalmente al inicio de las negociaciones, asegurando así que el proyecto tenga un horizonte temporal lo suficientemente amplio para dar frutos.

El escenario que encuentra el entrenador de 63 años es crítico y complejo. Mourinho hereda un equipo profundamente sacudido por una crisis institucional y deportiva que se ha prolongado durante los últimos doce meses. El club ha pasado por cuatro entrenadores en un periodo brevísima, siendo el último Arbeloa, cuya etapa se cerró con resultados desalentadores.

El exlateral registró un porcentaje de derrotas del 31,6 por ciento, la cifra más alta entre los técnicos del primer equipo en los últimos años. La temporada 2025/26 fue particularmente tormentosa, marcada por luchas internas en el vestuario y una irregularidad preocupante en los resultados que dejó a la afición desencantada.

El proyecto anterior no logró solventar la fragilidad mental del grupo, lo que precipitó la búsqueda urgente de un perfil con autoridad probada y experiencia en la gestión de egos. La gran asignatura pendiente, la espina que más duele en el corazón del madridismo, es la UEFA Champions League. El equipo ha alcanzado tres semifinales consecutivas sin lograr llegar a la final, una racha de frustraciones que Mourinho tiene la misión primordial de romper.

Para lograrlo, el técnico portugués ha exigido y obtenido garantías totales sobre la planificación deportiva. A diferencia de otras etapas, ahora posee una autoridad real sobre los fichajes y las ventas, asegurando que la plantilla se ajuste estrictamente a sus necesidades tácticas. Mourinho fue claro al expresar que su regreso no dependía del salario, sino de la capacidad de ejecutar un proyecto sólido y tener el control absoluto de las herramientas de trabajo.

Ahora, con el aura de quien ya rescató al Madrid en 2010 frente a la hegemonía del Barcelona, el Special One regresa para intentar devolver al club blanco su identidad ganadora y su dominio absoluto en Europa





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