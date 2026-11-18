José Mota se une a Clicars en nueva campaña para promover los vehículos reacondicionados frente a los de segunda mano, destacando calidad y confianza.

El reconocido humorista, actor y director José Mota se ha incorporado oficialmente como la imagen principal de Clicars. Esta colaboración marca el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria titulada "De segunda mano no, reacondicionado". La iniciativa fue ideada y desarrollada conjuntamente por el grupo especializado en estrategia y marketing digital GO.

Diferencias entre coches reacondicionados y usados

El objetivo central de esta alianza es educar al público español sobre las ventajas reales de adquirir un vehículo reacondicionado en comparación con un coche de segunda mano tradicional. Clicars busca desmitificar la percepción negativa asociada a los vehículos de ocasión, presentando su modelo de negocio como una alternativa superior en términos de fiabilidad y seguridad.

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Proceso de certificación y control de calidad

A diferencia de la compraventa convencional, Clicars implementa un estricto proceso de reacondicionamiento propio en sus instalaciones. Cada vehículo debe superar una revisión exhaustiva de su estado mecánico, lo que incluye realizar todas las reparaciones necesarias para garantizar que cumple con los altos estándares de calidad de la compañía.

Propuestas comerciales y ventajas para el cliente

La campaña resalta beneficios concretos como la posibilidad de alquilar o adquirir coches desde 90 euros al mes. Además, Clicars ofrece entrega al día siguiente en la península y Baleares, junto con una prueba de conducción de 100 días o 3.000 kilómetros. Estas condiciones buscan facilitar el acceso a una movilidad de calidad con total tranquilidad para el comprador.

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Estrategia creativa y personajes de José Mota

La creatividad publicitaria gira en torno a un personaje interpretado por José Mota, quien interviene siempre que alguien menciona erróneamente los vehículos de Clicars como de segunda mano. A través de cuatro piezas audiovisuales, el actor corrige esta noción y explica ventajas específicas como la rapidez de entrega, la accesibilidad económica y la garantía postventa.

Digitalización y puntos de venta presenciales

Para optimizar la experiencia del usuario, Clicars permite consultar todo su stock y realizar la compra íntegramente online. Quienes prefieren una atención personalizada pueden visitar cualquiera de los Clicars Point presenciales, donde reciben asesoramiento experto. La agencia GO continuará apoyando la estrategia con contenido para redes sociales y creadores digitales.