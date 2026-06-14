El consejero delegado saliente, José Vicente de los Mozos, llevaba en el cargo desde junio de 2020 y su salida se produce apenas dos semanas antes de la celebración de la junta general de accionistas el día 30.

José María Recasens asumirá la posición de nuevo consejero delegado de Indra el próximo miércoles 17 de junio, tras ser nombrado el 26 de mayo en sustitución de José Vicente de los Mozos, quien ocupaba el cargo durante casi tres años.

El consejero delegado saliente llevaba en el cargo desde junio de 2020, y su salida se produce apenas dos semanas antes de la celebración de la junta general de accionistas el día 30. En esta junta, los accionistas de Indra deberán ratificar los nombramientos de Recasens como CEO y Ángel Simón como presidente no ejecutivo. Recasens, natural de Girona y con 50 años, llega a este nuevo puesto con una trayectoria profesional ligada al mundo del motor.

Es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Girona y cuenta con un Máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña y un MBA por Esade. Comenzó su carrera laboral en 2002 y ha ocupado diversos cargos en la industria del motor, incluyendo el de director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en Renault Group y presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

El nuevo CEO de Indra comparte la misma trayectoria profesional que su antecesor, José Vicente de los Mozos, quien también provenía de Renault. En un contexto en el que las empresas de defensa exploran convergencias con el sector del motor, Recasens asumirá el reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española.

Además, se especula sobre la posibilidad de reactivar la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)





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