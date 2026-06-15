José María Aznar opina sobre medidas de inmigración y la ley de memoria democrática

El expresidente José María Aznar ha opinado sobre medidas de inmigración llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y la ley de memoria democrática, conocida como 'ley de nietos', en una entrevista. Aznar hizo una distinción entre cómo se toman estas medidas y cómo afectan según el momento en que se den.

El expresidente José María Aznar ha opinado sobre medidas de inmigración llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y la ley de memoria democrática , conocida como ' ley de nietos ', en una entrevista.

Aznar hizo una distinción entre cómo se toman estas medidas y cómo afectan según el momento en que se den. Según Aznar, la situación de la inmigración en España en 2000 no es la misma que en 2026, y la regularización descontrolada y la alteración del censo electoral por la ley de memoria democrática podrían favorecer al voto de la izquierda. Aznar también se refirió a la posibilidad de presentar una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez





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