El expresidente Aznar critica en Cartagena que la reelección de Pedro Sánchez implica ceder a nacionalistas, amenazando la unidad constitucional de España.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar lanzó una advertencia contundente sobre el futuro político del país en caso de que Pedro Sánchez se reeleva como jefe del Ejecutivo. Durante su intervención en el mitin inaugural de la campaña electoral celebrado en Cartagena, Aznar afirmó categóricamente que una victoria socialista cargaría con la continuidad histórica de la nación y pondría en grave riesgo la estabilidad de la Constitución Española.

Este acto marcó el inicio oficial del periodo de reflexión y debate político antes de los comicios. El evento comenzó el viernes 13 de noviembre y está programado para finalizar dos días antes de la celebración de las elecciones generales, asegurando que los ciudadanos tengan tiempo de sopesar las propuestas de las diferentes fuerzas políticas antes de acudir a las urnas.

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Discurso en Cartagena contra la coalición nacionalista

En su compariencia en la ciudad mediterránea, José María Aznar, quien ocupó la presidencia entre 1996 y 2004, asumió el rol de abrir la gira de campaña del Partido Popular. El expresidente dirigió su mensaje para pedir a los electores que echaran a Pedro Sánchez antes de que, a su juicio, se proceda a la venta de los intereses nacionales y se ceda en materias de soberanía territorial.

Aznar lanzó una serie de preguntas retóricas dirigidas a la conciencia del votante popular y conservador. Se preguntó si los separatistas catalanes tienen algún interés real en la continuidad histórica de España o en el respeto a la Carta Magna. También cuestionó si grupos como Bildu, a los que calificó como antiguos terroristas, se preocupan genuinamente por la gobernabilidad del Estado.

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Riesgos de la dependencia de votos nacionalistas

El expresidente popular ofreció una respuesta clara a sus propias inquietudes sobre la viabilidad política del líder socialista. Advierte que el precio político que deberá pagar Sánchez es la necesidad de depender de los votos de los partidos nacionalistas para poder formar gobierno. Esta dependencia, según su análisis, crea un escenario de inestabilidad y concesiones estructurales.

Bajo esta perspectiva, Aznar alerta de que si el líder del PSOE vuelve a necesitar el apoyo parlamentario de estas formaciones regionales, podría llegar a reconocer nuevas naciones dentro de las fronteras españolas a cambio de su apoyo legislativo. Esta afirmación resume su crítica principal sobre las condiciones políticas que podrían surgir de una nueva legislatura socialista.

Contexto de la contienda electoral y otros actores

La campaña está protagonizada por las cabezas visibles de los principales partidos, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular, Santiago Abascal por Vox y Ada Colau por Frente Amplio. Cada formación busca definir su narrativa, mientras que Aznar continúa utilizando sus intervenciones para reforzar los argumentos del bloque conservador en diferentes puntos del país.

La intervención del expresidente se suma a otras voces críticas que han marcado el tono de los últimos días. Figuras como Iván Redondo han expresado que la derecha se equivoca al pensar que es imposible que el PSOE sea la primera fuerza, mientras que otros analistas debaten sobre la viabilidad económica y social de las políticas actuales. El debate se centra en la unidad nacional y la gobernanza del Estado ante una posible coalición gobernante.