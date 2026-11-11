José Manuel Soto condena la huelga general y critica a sus organizadores

El cantante José Manuel Soto cuestiona la legitimidad de la huelga general en España, acusando a los convocantes de privilegiados y denunciando los incidentes en las calles.

El artista español José Manuel Soto ha emitido un contundente rechazo público hacia la convocatoria de la huelga general que se está llevando a cabo en diversos puntos del territorio nacional. A través de sus redes sociales, el cantante ha expresado su desacuerdo con la naturaleza de las protestas, calificándolas como una maniobra política más que social.

Criticas directas a los convocantes

Soto ha afirmado que la huelga está organizada por personas que disfrutan de un estatus económico privilegiado, utilizando frases como que viven en casoplones y tienen sueldazos que ven peligrar. Ha instado a sus seguidores a no secundar las protestas bajo el lema YoNoHagoHuelga, argumentando que quienes promueven esta medida no representan los intereses reales de la clase trabajadora.

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Incidentes y piquetes informativos

La jornada de huelga, que se extendió desde las veintidós horas del martes hasta las once de la mañana del miércoles, ha estado marcada por la presencia de piquetes informativos y el cierre de numerosos establecimientos comerciales. Estas acciones han generado varios incidentes en diferentes localidades, interrumpiendo la circulación libre y el derecho al trabajo de muchos ciudadanos.

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Denuncia sobre Mercasevilla

En particular, Soto ha destacado los disturbios registrados en Mercasevilla, donde ha señalado que los piquetes impiden la entrada de camiones para trabajar. Ha criticado duramente a aquellos que celebran el éxito de estas jornadas, recordando que están obstaculizando la actividad económica legítima y afectando a la cadena de suministro de alimentos.

Contexto político de las protestas

El artista sostiene que la motivación detrás de la huelga es principalmente política, dirigida contra la oposición y basada en reivindicaciones sobre la falta de viviendas y la precariedad salarial. Su intervención pública refleja un descontento creciente entre sectores de la población que consideran que las medidas adoptadas son contraproducentes para la economía española.