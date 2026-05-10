José Manuel Albares confirma que el arresto del activista español de origen palítino Saif Abukeshek se produjo en las aguas internacionales y que fue ilegal

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha reiterado que el arresto del activista español de origen palestino Saif Abukeshek se produjo en 'aguas internacionales' y ha insistido en que se trató de una 'detención ilegal'. Ahora Saif Abukeshek está libre y podrá dar cuenta de todo lo que haya vivido.

El ministro de Asuntos Exteriores de España ha reiterado que el arresto del activista de origen palestino español Saif Abukeshek , que aterrizó en el Aeropuerto de Barcelona , se produjo en 'aguas internacionales' y ha insistido en que se trató de una 'detención ilegal'.

Ahora Saif Abukeshek está libre y podrá dar cuenta de todo lo que hay. Además, ha informado que el Gobierno ha realizado gestiones diplomáticas en todos los niveles, incluyendo contactos con Israel, Brasil y la Unión Europea, y ha evitado pronunciarse sobre el estado de salud o las condiciones de detención del ciudadano español, apelando a su derecho a la intimidad.

Según la Flotilla, Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, que también ha sido liberado, han sufrido 'abusos y torturas' en Israel durante sus días de detención y se pusieron en huelga de hambre y, en el caso del español, también de sed. Terribles circunstancias"A priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días", ha detallado el ministro.

El ministro ha agradecido la labor del personal diplomático español y ha subrayado que todos ellos han estado 'plenamente movilizados' para lograr la liberación del ciudadano español 'lo antes posible'. Por otro lado, el cónsul en Tel Aviv solicitó verle diariamente y pudo mantener encuentros con él 'la mayor parte de los días', dentro de las limitaciones impuestas durante su detención.

El ministro ha confirmado que Saif Abukeshek viajaba 'ya libre hacia España' y ha insistido en que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales, donde se produjo su detención. En cualquier caso, ha reiterado que la detención se produjo en aguas internacionales y es ilegal





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