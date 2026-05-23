El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido condenado por traficar con influencias en el caso Koldo, según un borrador auto judicial. Según las investigaciones judiciales, Zapatero estaba al centro de una red criminal vinculada al rescate de Plus Ultra y recibió instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái. Además, Zapatero ha sidoacusado de ocultar el cobro de comisiones mediante una estructura para simular servicios de asesoramiento y de recibirlos como consultor externo. Zapatero ha desacreditado los cargos y ha negado haber tenido ningún tipo de interes en Venezuela más allá de la mediación política.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido sometido a una cuestión en curso en las Comisiones de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se ha desacreditado por un juez y se le ha acusado de ser el centro de una red criminal de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra.

La investigación ha demostrado que Zapatero mantuvo reuniones y gestiones directas con miembros del Gobierno y Plus Ultra, y recibió instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái. Además, se ha desmintido la versión de Zapatero sobre su trabajo como consultor y se ha revelado una estructura para simular servicios de asesoramiento y ocultar el cobro de comisiones. La relación de Zapatero con Venezuela ha sido investigada por su papel en la mediación política y en acuerdos económicos.

La red criminal ha sido confirmada por dispositivos electrónicos y la participación de Plus Ultra en los pagos del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSO





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