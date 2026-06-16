El expresidente español comparece este miércoles como investigado por tráfico de influencias en la ayuda a la aerolínea. El juez rechazó su petición de aplazar la declaración. Deberá explicar pagos de un amigo empresario y la posesión de joyas de lujo.

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero , está citado este miércoles para declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por su presunta implicación en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra .

La comparecencia se produce después de que el juez de instrucción José Luis Calama haya denegado la solicitud de la defensa de Zapatero de aplazar esa parte de la declaración, argumentando la necesidad de avanzar en la investigación. El magistrado lo sitúa como presunto líder de una trama de tráfico de influencias para conseguir dicha ayuda económica.

Entre los puntos clave que deberá aclarar se encuentran los motivos por los que recibió una cantidad de dinero de su amigo y empresario Julio Martínez, conocido como Julito, y el origen de las joyas valoradas en más de un millón de euros que la Guardia Civil encontró en la caja fuerte de su despacho profesional. Zapatero siempre ha negado cualquier irregularidad, afirmando que "no hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra" y desmintiendo haber presionado al gobierno de Pedro Sánchez,传闻 de que llegó a "coger a Sánchez de las orejas" para impulsar la operación.

Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la diputada Montse Mínguez ha salido en defensa del exmandatario, recordando la presunción de inocencia y considerando "normal" que pidiera un aplazamiento para preparar mejor su defensa. La causa indaga si Zapatero, usando su influencia, intermedió para que el Consejo de Ministros aprobara en 2021 un aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 53 millones de euros a la compañía aérea, con un historial de pérdidas.

La declaración del expresidente se enmarca en una fase judicial que también ha visto la detención de otros investigados y la prórroga de la instrucción. Paralelamente, el sumario incorpora la pieza separada sobre las joyas, un elemento que contrasta con las declaraciones públicas de Zapatero sobre la austeridad y la ejemplaridad política, como cuando en 2021 señaló que "ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

El juezCalama busca determinar si esos bienes de alto valor pudieron ser un pago o regalo vinculado a las gestiones por el rescate. La citación ha generado un notable interés mediático y político, poniendo el foco en la operación de rescate de Plus Ultra, una compañía que apenas volaba desde 2014 pero que recibió el apoyo estatal en plena pandemia, mientras el sector aéreo atravesaba una crisis profunda.

El auto del juez sugiere que existió un "entramado" para "colocar" al grupo empresarial de Martínez en la operación, con intermediarios que presionaron a altos cargos del Ministerio de Transportes. Con la declaración de Zapatero, la instructora espera despejar interrogantes sobre el alcance de sus gestiones, los contactos con el Ejecutivo y la razóndel transfiero de dinero y la tenencia de las joyas, whose incautación Eleva la gravedad perceived en el caso.

La vista de este miércoles representa un momento crucial en un proceso que lleva ya varios meses de diligencias, con numerosos testigos y peritajes, y que ha puesto bajo scrutiny las relaciones entre el poder político y los negocios vinculados a los rescatados con fondos públicos





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