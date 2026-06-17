José Luis Rodríguez Zapatero declara ante el juez por el caso Plus Ultra y justifica la falta de documentación sobre sus bienes

El ex presidente español compareció como investigado ante la Audiencia Nacional. Zapatero alegó no haber tenido tiempo para presentar pruebas sobre el origen de 1,3 millones de euros en bienes y negó cualquier contacto con directivos de Plus Ultra o sociedades offshore. El caso investiga un posible tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea.

El ex presidente del Gobierno de España , José Luis Rodríguez Zapatero , se presentó este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para declarar en calidad de investigado en el denominado caso Plus Ultra.

La sesión se centró en la justificación de unos bienes valorados preliminarmente en 1,3 millones de euros, una cuestión sobre la que Zapatero alegó no haber dispuesto de tiempo suficiente para recopilar la documentación acreditativa de su origen. Según fuentes jurídicas, el ex mandatario explicó que para poder ofrecer explicaciones detalladas sobre la procedencia de dichos bienes requería más tiempo para organizar la información, algo que el magistrado instructor ha considerado objeto de duda en el marco de la instrucción.

Las sospechas que pesan sobre el caso orbitan en torno a una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra. El foco está puesto en la concesión de 53 millones de euros de ayuda pública a la compañía aérea. Zapatero ha rechazado categóricamente haber mantenido contactos directos con los directivos de Plus Ultra que pudieran influir en esa decisión administrativa.

En su versión, aseguró no haber conocido hasta el año 2024 a Julio Martínez Sola, presidente de la empresa. Además, negó rotundamente disponer de sociedades o patrimonios en el extranjero y se desvinculó de cualquier relación con la supuesta creación de una sociedad offshore en Dubái que aparece en los indicios recopilados por la investigación judicial.

Este episodio judicial se enmarca en un contexto político de cierta tensión, donde otras formaciones como el PNV han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones si no logra asegurar un acuerdo para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, el Ejecutivo ha reiterado su apoyo a la directora de la Guardia Civil tras su comparecencia en el Senado.

En el ámbito internacional, se filtran nuevos detalles sobre un hipotético acuerdo entre Estados Unidos e Irán que, según algunas informaciones, implicaría un compromiso de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país persa. En un tono completamente distinto, el actor Javier Bardem ha celebrado en una entrevista reciente que en la industria hollywoodense se esté produciendo un cambio de clima, con menos temor a expresar opiniones, lo que describe como "dar la vuelta a la moneda"





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