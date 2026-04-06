José Luis Navarro propuesto para consejero de Redeia por la SEPI

La SEPI propone a José Luis Navarro, ex presidente de Enresa, como consejero dominical en Redeia, destacando su experiencia en el sector energético. La propuesta, respaldada por su trayectoria profesional, busca fortalecer la gestión del principal accionista de Red Eléctrica de España ante los desafíos del sector.

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) ha presentado la candidatura de José Luis Navarro , antiguo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), para ocupar el cargo de consejero dominical en Redeia , relevando a Esther Rituerto. Fuentes cercanas al 'holding' público revelaron a Europa Press que la propuesta de Navarro se sustenta 'en su destacada capacidad profesional y su extensa trayectoria en el ámbito energético'.

La SEPI ostenta la posición de principal accionista de Redeia, la cual es la empresa matriz de Red Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico, controlando un 20% de su capital social. Este nombramiento se produce en un contexto de creciente interés y debate en el sector energético, especialmente en lo referente a la integración de energías renovables y los desafíos que esto implica para la gestión de la red eléctrica. La llegada de Navarro podría aportar una nueva perspectiva y conocimientos valiosos para enfrentar estos retos. \José Luis Navarro, con una sólida formación académica como ingeniero industrial por la prestigiosa Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y un diploma en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo, posee una experiencia profesional diversificada y relevante. Su desempeño como presidente de Enresa durante seis años, culminando a finales de 2024, le ha brindado una comprensión profunda de las complejidades del sector energético y de la gestión de infraestructuras críticas. Además, su trayectoria incluye roles de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños, empresa dedicada a minicentrales hidroeléctricas, y su desempeño como consultor empresarial independiente, especializándose en industria y energía. Su experiencia en el sector público es igualmente significativa, habiendo servido en el gobierno de la Junta de Extremadura, inicialmente como consejero de Industria y Medio Ambiente entre julio de 2007 y julio de 2011, y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015, antes de asumir la presidencia de Enresa. Esta combinación de experiencia en el sector público y privado, junto con su formación académica, lo posiciona como un candidato con un perfil integral y apto para contribuir al consejo de administración de Redeia.\La designación de José Luis Navarro como consejero dominical en Redeia se produce en un momento crucial para el sector energético español. Redeia, como operador del sistema eléctrico, enfrenta desafíos significativos relacionados con la transición energética, la integración de fuentes de energía renovables y la garantía de un suministro eléctrico seguro y eficiente. La experiencia de Navarro en Enresa, donde se gestionan los residuos radiactivos generados por las centrales nucleares, demuestra su capacidad para gestionar infraestructuras complejas y garantizar la seguridad. Su paso por la Junta de Extremadura, particularmente en los cargos relacionados con la industria, la economía y las infraestructuras, le ha proporcionado una perspectiva holística de las necesidades energéticas y del desarrollo económico regional. En un sector en constante evolución, donde la innovación y la adaptación son clave, la llegada de Navarro podría aportar un nuevo impulso y una mayor capacidad para abordar los retos futuros. La elección de Navarro refleja la importancia de contar con profesionales experimentados y conocedores del sector en la toma de decisiones estratégicas, para asegurar la estabilidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema eléctrico español





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