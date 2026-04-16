José Luis Garci, homenajeado y con película restaurada, abre el BCN Film Festival

El décimo BCN Film Festival rinde homenaje al cineasta José Luis Garci con su Premio de Honor, presentando una copia restaurada de 'El crack'. El festival también exhibirá estrenos nacionales e internacionales, incluyendo 'Viaje al país de los blancos' y documentales sobre Hombres G y Carmen Laforet.

El cineasta José Luis Garci será la figura central de la ceremonia de inauguración de la décima edición del BCN Film Festival. El festival ha decidido otorgarle el Premio de Honor en reconocimiento a su prolífica y aclamada trayectoria cinematográfica.

A lo largo de su carrera, el director madrileño, con profundas raíces asturianas, ha sido galardonado con innumerables premios, desde el codiciado Oscar de Hollywood por su obra maestra 'Volver a empezar', hasta prestigiosos reconocimientos nacionales como el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. A pesar de su extenso palmarés, Garci ha expresado la especial ilusión que le genera recibir este premio del Festival de Cine de Barcelona, subrayando la importancia que tiene para él en este momento de su carrera. Como parte de la programación especial del BCN FF, se presentará una copia meticulosamente restaurada de 'El crack'. Este filme, uno de los pilares fundamentales de la filmografía de Garci, cumple ahora cuarenta y cinco años desde su estreno, y su proyección en versión restaurada permitirá a los espectadores redescubrir esta obra maestra con una calidad visual renovada. La inauguración de la Sección Oficial del festival correrá a cargo de la película 'Viaje al país de los blancos', dirigida por Dani Sancho. El filme se basa en la conmovedora novela homónima de Ousman Umar, quien narra su propia vivencia como joven ghanés que emprende un arduo viaje desde su aldea hasta llegar a Barcelona, ofreciendo una perspectiva íntima y poderosa sobre la migración y la búsqueda de un futuro. La delegación española en el festival es notable, con la exhibición de diversos títulos que prometen captar el interés del público. Entre ellos se encuentran 'Hermanos', de Carol y Marina Rodríguez Colás, un trabajo que explora las dinámicas familiares; 'Por qué no escribo Nada', un documental dirigido por Isabel Fernández que se adentra en la figura literaria y personal de Carmen Laforet; y 'Todo lo que no vemos', de Alberto Arvelo, una producción que cuenta con las interpretaciones de María Valverde y Bruna Cusí. Por otro lado, 'Corredora', de Laura García Alonso, se presentará fuera de competición, al igual que 'El anfitrión', de Miguel Ángel Jiménez, que tiene el atractivo de contar con la participación del reconocido actor Willem Dafoe, uno de los invitados estelares de esta edición. Completando la selección fuera de concurso, encontraremos los estrenos de 'Mallorca confidencial', de David Ilundain, y 'Un hijo', de Nacho de la Casa, protagonizada por Macarena García y Hugo Silva. La vanguardia del festival se verá representada con la première mundial de 'Los mejores años de nuestra vida', un documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dedicado al icónico grupo musical Hombres G. Los miembros de la banda estarán presentes para participar en un coloquio con el público asistente tras el visionado de la película, ofreciendo una oportunidad única para interactuar con ellos. Además, el festival acogerá las últimas obras de directores de renombre internacional como Jean Paul Salomé, que presentará 'La copia perfecta'; Fatih Akin con 'La isla de Amrum'; y Lav Díaz con 'Magallanes', consolidando así la vocación global del BCN Film Festival. Pero la oferta cinematográfica del BCN FF va mucho más allá. La sección '… Con Gracia' invita a explorar títulos como 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarría; 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; 'Morir no siempre sale bien', de Claudia Pinto; y 'Un taxi en Tokio', del maestro japonés Yoji Yamada. Otra sección destacada es la denominada 'Imprescindibles', que ofrece una cuidada selección de clásicos del cine de autor, un verdadero deleite para los cinéfilos. En ella se podrán redescubrir joyas como 'El salario del miedo', de Henri-Georges Clouzot; 'Repulsión', de Roman Polanski; 'Gritos y susurros', de Ingmar Bergman; y la monumental 'Los Nibelungos', de Fritz Lang. Finalmente, y en una conmemoración muy especial por los cien años de los emblemáticos Cines Verdi, sede oficial del festival, se estrenará el documental 'La vida es Verdi', dirigido por Berta García Lacht, que promete ser un emotivo homenaje a este histórico espacio cinematográfico





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