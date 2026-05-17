José Luis Ábalos habría organizado un encuentro sexual en su vivienda oficial con dos prostitutas rumanas en plena pandemia

Completos 2500 caracteres con un mínimo de 3 párrafos. El noticias demuestra las relaciones sexuales de Ábalos con dos mujeres en su residencia oficial, planeado durante una de sus visitas, mientras se relataban las dificultades para volver a casa por parte de unas de ellas.

José Luis Ábalos se llevó a cabo un encuentro sexual en su vivienda oficial, en El Viso, cinco días antes de ser cesado como ministro.

El viaje de las mujeres de Valencia y la reserva de un hotel se hicieron con la colaboración del Hijo del exministro y el asesor de Ábalos. La conversación y los documentos intervenidos revelan la coordinación detallada del encuentro, que incluyó cuatro horas en la vivienda oficial y una noche en un hotel.

El pago de la consumición del minibar del hotel fue asumido posteriormente por Koldo después de que las mujeres abandonaran precipitadamente el hotel para no perder el tren de regreso. La investigación reveló que Ábalos montó una cita con seis prostitutas durante un viaje oficial con Koldo y otros funcionarios en plena pandemia y con cierres perimetrales en las comunidades autónomas.

Además, el hijo del exministro introdujo en las "peticiones especiales" para el check-in un mensaje en el que leía "Vais te cambia y dejas todo y os llevo "





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