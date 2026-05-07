José Luis Ábalos denuncia un juicio paralelo y niega corrupción ante el Tribunal Supremo

El exministro de Transportes ha comparecido ante el Supremo rechazando las acusaciones de sobornos y lamentando que el proceso judicial esté condicionado por la polarización política y filtraciones mediáticas.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos , ha protagonizado una intervención cargada de emotividad y rotundidad durante su última comparecencia ante el Tribunal Supremo . En un ambiente de alta tensión judicial, el exdirigente socialista ha manifestado una profunda sensación de injusticia, alegando que el proceso en su contra no se fundamenta estrictamente en hechos probados, sino en una percepción personal y política.

Según Ábalos, se ha construido una imagen degradada de su figura que prevalece sobre las pruebas materiales. Asimismo, ha lanzado duras críticas contra Víctor de Aldama, el comisionista clave en el caso, asegurando que este último ha instrumentalizado la situación de polarización política extrema que atraviesa España para intentar salvarse señalando a altos cargos del Gobierno.

Ábalos sugirió que Aldama, desde su estancia en prisión, ha diseñado una estrategia para politizar el proceso judicial, buscando así beneficios procesales mediante la entrega de testimonios que, a juicio del exministro, carecen de sustento real. Uno de los puntos más conflictivos del juicio ha sido la acusación de Aldama sobre el cobro de sobornos mensuales de diez mil euros, los cuales supuestamente debían ser repartidos entre Ábalos y Koldo García.

Ante esto, el exministro reaccionó con una ironía mordaz, cuestionando la lógica de tales cifras. Argumentó que resultaría absurdo que una persona con el salario y el estatus de un ministro, y con el acceso a las vastas oportunidades económicas que ofrece un Ministerio como el de Transportes, se arriesgara a comprometer su carrera y su libertad por una cantidad que calificó de 'ridícula' en comparación con el poder que ostentaba.

Ábalos enfatizó que no existe ninguna evidencia física, bancaria o documental que respalde estas afirmaciones, calificándolas de simples relatos sin base. Además, puso en duda la sinceridad de la colaboración de Aldama, señalando que el comisionista incurrió en múltiples contradicciones y que su declaración fue 'guionizada' mientras se encontraba en prisión preventiva por un fraude millonario relacionado con hidrocarburos, lo que invalidaría la credibilidad de sus testimonios.

El exministro también denunció la existencia de un juicio paralelo que ha corrido en paralelo a la instrucción judicial. Según sus palabras, este proceso mediático no ha sido fruto del azar, sino que ha sido financiado y guiado mediante filtraciones estratégicas de la propia investigación para condicionar la opinión pública y el criterio judicial.

Ábalos sostuvo que este entorno vicia la causa, haciendo que la defensa técnica sea insuficiente y que solo le quede la posibilidad de luchar por la recuperación de su honor. Respecto a la tesis de la fiscalía sobre la 'colonización' de la administración pública, Ábalos la rechazó categóricamente, preguntándose si los únicos reproches reales hacia su gestión eran los contratos temporales otorgados a personas cercanas, mencionando el caso de su expareja, mientras que él tenía acceso a información sensible de todo el Gobierno y no cometió irregularidades mayores.

Con una petición de condena que podría alcanzar los treinta años de prisión, el exministro cerró su intervención subrayando que se juega lo poco que le queda de vida en un escenario donde siente que la justicia ha sido superada por la narrativa política





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