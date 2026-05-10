José Elías afirma que no trabajar no implica cobrar menos: '[No tengas miedo] de aceptar que tu situación será de carenado'

El empresario catalán José Elías asegura que la gente no puede darse el lujo de no trabajar y no cobrar menos, en una sociedad donde no haya una diferencia salarial. En el fondo, el empresario catalán dice que la situación actual en España ya es este tipo de carencia salarial.

En tiempos en que la economía está difícil en España tanto a nivel profesional como en las finanzas del hogar, empresarios de éxito como José Elías se han convertido en una eminencia para los emprendedores.

El catalán triunfó hace años con su 'start-up' energética y a día de hoy, accionista en varias compañías, es uno de los hombres más ricos del país según la prestigiosa Forbes. Así, más allá de lo que hace con sus negocios, su voz tiene mucho peso.

Es habitual que Elías aparezca en pódcasts y sus consejos y reflexiones se viralizan, ya sean sobre los sueldos, el difícil acceso a la vivienda, lo que gana él al mes, los impuestos la cultura del esfuerzo o las trabas para emprender, por poner algunos ejemplos. Elías mismo recordó hace un tiempo una intervención en la que repasa la situación del mercado laboral de España y de la importancia de los trabajos manuales y su valor, especialmente tal y cómo está organizada la sociedad a día de hoy.

Elías tampoco obvia los salarios actuales en España y habla de ellos: «No nos tenemos que engañar». Elías resalta que, precisamente, la gente sin estudios será la que acabará haciendo trabajos manuales «y se ganará muy bien la vida» y los que requieren formación «serán menos cansados pero te ganarás menos la vida».

«Hoy en día ser arquitecto o ingeniero no aporta nada: hay muchísimos. Hoy en día lo que aporta es ser electricista o mecánico de coches», incide Elías que, con todo, no sabe qué pasará cuando las máquinas puedan hacer lo mismo que estos empleos. En todo caso, Elías tiene un mensaje que va más allá y que ha impactado.

«No nos tenemos que engañar: la gente tiene que entender que no trabajar te implicará cobrar menos», apunta el multimillonario, que remarca que «en una sociedad donde no haya una diferencia cobrar menos significará ser pobre». Además, Elías considera que esta situación que expone es la que, en el fondo, ya está pasando a día de hoy en España.

Además, su opinión dio para comentarios de todo tipo: desde quienes le daban la razón a quienes le recordaban que «no toda España es Madrid o Barcelona: se puede vivir muy bien con ese sueldo en multitud de ciudades pequeñas y en pueblos». También hay quien recordó que cobrar «1.500 o 2.000 euros es un lujo"





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Elías Emprendedor Carenado Salarial Trabajos Manuales Formación Sociedad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barco con brote de hantavirus llegará a España con protocolo epidemiológico 'medido'El barco en el que se ha producido un brote de hantavirus saldrá el domingo desde Tenerife y se activará un plan para evacuar rápidamente a los pasajeros y a la tripulación.

Read more »

Los Harlem Globetrotters celebrarán su centenario en España del 14 al 24 de mayoEl legendario equipo estadounidense de baloncesto acrobático Harlem Globetrotters recorrerá diez ciudades españolas del 14 al 24 de mayo en una gira mundial única para conmemorar su centenario.

Read more »

Audiencia Nacional anula sanción a Falange por homenajear a José Antonio Primo de RiveraLa sección de lo contencioso-administrativo Plaza 12 de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 10.001 euros impuesta al Principado de Asturias por el Gobierno para la organización Falange. Esta decisión ha sido tomada por considerar que la motivación era errónea en el momento de la imposición de la sanción.

Read more »

Cientos de personas asisten a la despedida del legendario baloncestista Puerto Rican José 'Piculín' OrtizPersonas asistieron a un solemne acto religioso y musical en el coliseo Roberto Clemente para despedir a José 'Piculín' Ortiz, cuatro veces olímpico, tres días después de su fallecimiento.

Read more »