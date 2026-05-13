José Domínguez, El Cabrero: vamos a Aznalcóllar para el remembranza de su vida en un teatro lleno de nostalgias

Después de su parada a lo largo de los últimos años, José Domínguez, el cantaor sevillano que se hacía llamar El Cabrero, ha fallecido a los 81 años en un hospital de Bormujos. La capilla ardente estará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar y no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora.

El cantaor sevillano José Domínguez , El Cabrero , ha muerto este miércoles a los 81 años de edad en un hospital de la localidad sevillana de Bormujos , según ha confirmado su propio hijo, el también cantaor El Crespo Zapata en su perfil de redes sociales.

Pese a su fama, siguió ejerciendo su otra profesión, la del pastoreo de cabras, la misma que le brindó su nombre artístico. El artista de Aznalcóllar, retirado desde finales de la década pasada por sus achaques de salud -llegó a decir que le dolía hasta el diafragma-, forjó su leyenda basada en el cante de letras reivindicativas y formas rebeldes que le llevaron incluso a la cárcel. Fueron 46 años de trayectoria marcada por su fuerte compromiso social.

En 1981 fue juzgado por desacato y agresión a la autoridad al haber arrebatado el arma a un guarda en Aznalcóllar por un incidente mientras llevaba a sus animales y un año más tarde fue condenado por blasfemar tras perder la voz en un concierto. Llegó a estar entre rejas durante un mes.

Además, devolvió los dos Premios Nacionales recibidos en el IX Concurso Nacional de Arte Flamenco porque en el dossier de prensa no incluían su nombre, reforzando su postura firme de dar voz a los silenciados. El Cabrero fue, además, el cantaor más demandado de los años 80, incluso por delante de figuras como El Lebrijano o el mismísimo Camarón. Aunque su popularidad no se ciñó a España ni Europa.

En la década siguiente, el sevillano compartió carteles con músicos como Gilberto Gil o Chick Corea. Y en 1993 se incorporó a la gira 'Secret World Tour' de 1993 de Peter Gabriel, muy interesado por el flamenco. En 2024, la Diputación de Sevilla le otorgó la Medalla de la Provincia, reconociéndole como una 'figura del cante sin aditivos y por su compromiso social'. En este caso sí aceptó el galardón, que recogió su hijo.

La capilla ardente se instalará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar, y por deseo expreso de la familia no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora Acción Producciones





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