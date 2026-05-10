José Ballesta, exalcalde de Murcia, fallece a los 67 años tras diagnóstico de cáncer.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años tras haber sido diagnosticado de cáncer en 2024. Before entering politics, he had a long career as a regional politician.

El alcalde de Murcia , José Ballesta , ha fallecido este domingo a los 67 años tras haber sido diagnosticado de cáncer en 2024. Habiendo llegado a la alcaldía de Murcia en 2015 de la mano del PP y sin mayoría absoluta, Ballesta tuvo que apoyarse en Ciudadanos , que irrumpió en la Corporación con cinco escaños.

Aquel primer mandato estableció las bases de una relación algún como atormentada con la formación naranja que se mantenería en el siguiente, hasta que en 2021 PSOE, Ciudadanos y Podemos sacaron adelante una moción de censura que lo apartó de la alcaldía. Después de reelegirse en 2023 con mayoría absoluta, Ballesta cerraba así el ciclo que él mismo había abierto ocho años antes. Antes de llegar a la alcaldía, Ballesta tuvo una larga trayectoria en la política regional.

En mayo de 2007 entró en la Asamblea Regional como diputado del grupo popular y poco después asumió la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Durante ocho años gestionó la cartera hasta 2011, en un período que se fueron sumando con el tiempo competencias en Puertos y Ordenación del Territorio. Posteriormente, ocupó la portavocía del Gobierno regional y la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, antes de dar el salto a la primera línea del municipio murciano





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