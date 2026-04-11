Jornada maratoniana: Cirugía cardíaca infantil salva tres vidas en un día y en tres comunidades

El equipo de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid realizó tres operaciones de alto riesgo a bebés en diferentes comunidades autónomas en un solo día, demostrando su capacidad de respuesta y experiencia ante situaciones críticas.

Tres operaciones críticas a bebés en tres comunidades autónomas diferentes, realizadas en un solo día por el equipo de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, marcaron una jornada maratoniana y llena de desafíos. El 18 de febrero, este equipo se enfrentó a un ritmo frenético, demostrando su capacidad de respuesta y experiencia ante situaciones de extrema gravedad.

La primera intervención, realizada en Madrid, se centró en un lactante de 10 meses que requería una compleja cirugía correctiva. Paralelamente, en Toledo, se llevó a cabo una delicada operación a un neonato prematuro de tan solo 24 semanas de gestación y 600 gramos de peso, un caso que exigió una precisión y cuidado excepcionales dada la fragilidad del paciente. La complejidad de las patologías y la urgencia de las intervenciones, sumadas a la necesidad de coordinar el equipo en diferentes ubicaciones, pusieron a prueba la pericia y el compromiso del equipo médico.\La jornada continuó con un traslado de urgencia a Salamanca, donde un bebé de cuatro meses se encontraba en estado crítico debido a insuficiencia respiratoria aguda. La única esperanza para el pequeño fue la aplicación de ECMO, un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea que actúa como corazón y pulmón artificiales. El equipo del Hospital 12 de Octubre, pionero en esta técnica en España, asumió el traslado y la intervención, demostrando su capacidad para responder a emergencias vitales y su liderazgo en el tratamiento de patologías complejas. La coordinación entre los diferentes hospitales y la rápida respuesta del equipo médico fueron cruciales para garantizar la supervivencia del bebé. El doctor Lorenzo Boni, coordinador del equipo, destacó que aunque están acostumbrados a trabajar en situaciones variables, esta jornada fue particularmente intensa, evidenciando la exigencia y la dedicación que requiere la cirugía cardíaca infantil.\El éxito de estas tres operaciones, realizadas en circunstancias tan adversas, resalta la dedicación y el profesionalismo del equipo de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital 12 de Octubre. La capacidad de adaptación y la rápida respuesta ante situaciones críticas, como el uso de ECMO, son fundamentales para la supervivencia de los pacientes más vulnerables. La experiencia y la coordinación entre los profesionales sanitarios de diferentes centros hospitalarios demostraron la importancia de la colaboración en el ámbito de la salud. A pesar de la exigencia y el estrés que supone la atención a bebés en estado crítico, el equipo médico logró mantener la calma y la eficiencia, logrando resultados exitosos. Actualmente, todos los pacientes evolucionan favorablemente, lo que demuestra la efectividad de los procedimientos y el compromiso del personal médico con la salud infantil





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