Jorge Valdano examina la lista de la Selección para el Mundial

Jorge Valdano analiza la lista de la Selección española para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos

Jorge Valdano ha analizado la lista de la Selección española para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. El argentino cree que el centro del campo es la principal fortaleza de España, pero se preocupa por las lesiones en la delantera.

Valdano lamenta la ausencia de Pablo Barrios por lesión, pero cree que el equipo cuenta con jugadores como Rodri, Pedri y Mikel Oyarzabal para tener una buena oportunidad de clasificarse entre los favoritos del Mundial. La lista de la Selección es una sorpresa para muchos, con nombres como Eric García y Pubill que han sido incluidos en el equipo.

Valdano cree que la línea delantera es la más delicada y que las lesiones pueden ser determinantes para el éxito del equipo en el Mundial





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Valdano Selección Española Mundial De Canadá México Y Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diseñando el futuro, Bizum en comercios y rumbo al MundialConocemos el trabajo resuelto por jóvenes ingenieros sobre ciudades inteligentes y futuro digital, además analizamos la expansión de Bizum como método de pag...

Read more »

Convocatoria de España para el Mundial 2026, en directo: lista de Luis de la Fuente hoyConoce a los 26 jugadores que conforman la convocatoria de la Selección española para el Mundial 2026 hoy, con los elegidos por Luis de la Fuente y la lista completa de porteros, defensas, centrocampistas y delanteros

Read more »

Convocatoria de España para el Mundial 2026: Lista de 26 jugadoresLa Selección española ha convocado a 26 jugadores para el Mundial 2026. El jugador español Jesús Navas abrirá la cuenta atrás y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablará sobre la lista como la de todo un país. La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial. La primera prueba antes del Mundial será contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña. La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título.

Read more »

España anuncia lista de convocados para el Mundial en un emotivo vídeoUn emotivo vídeo ha sido el medio para anunciar la lista de convocados para el Mundial de España. Desde que se ha desvelado, ha causado furor y ha sido visto por millones de personas. El vídeo ha sido visto por millones de personas y ha sido visto por millones de personas. El rey Felipe VI ha protagonizado un emotivo spot en el que ha recordado que ha llegado el día esperado en el que se ofrecerán las convocaciones. Durante el vídeo, se intercalan imágenes de un amanecer más en el país y de ciudadanos anónimos que comienzan su jornada laboral.

Read more »