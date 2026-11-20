El piloto de Aprilia Jorge Martín se enfrenta a Marc Márquez en la lucha por el campeonato. Analizamos su estado físico y sus declaraciones tras la lesión.

El piloto de Aprilia, Jorge Martín, confirma que mantiene vivas sus opciones de conquistar el campeonato de MotoGP tras una semana intensiva de preparación. El segundo clasificado en la tabla general no descarta ganar, aunque reconoce que el control total de los acontecimientos no reside únicamente en su equipo. Martín se muestra realista pero determinado a llevar la disputa hasta la última prueba de la temporada.

Reto directo contra uno de los mejores

Jorge Martín ha declarado abiertamente que su principal motivación actual es luchar contra uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Para el español, competir contra Marc Márquez al máximo nivel de su rendimiento demuestra su propio valor y representa un privilegio profesional único. Esta perspectiva eleva la stakes del campeonato, convirtiendo el duelo entre ambos pilotos en el eje central del interés público y técnico de la temporada.

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Recuperación física y estado de preparación

La lesión en el brazo derecho que afectó al piloto parece haber quedado en el pasado, permitiendo que Martín se sienta cerca de su mejor versión competitiva. Aunque reconoce experimentar algún nivel de dolor residual, el corredor asegura que la condición física no condicionaría su desempeño sobre la motocicleta en absoluto. Martín destaca que el trabajo realizado durante la semana ha sido muy positivo y que el descanso previo ha sido fundamental para su recuperación.

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Estrategia ética en la lucha por el título

Martín enfatiza que su postura ética es clara: no tomará medidas deshonestas para intentar desbancar a su rival. El piloto de Aprilia explica que llegar a estar en esta posición del campeonato ya constituye una victoria en sí misma. A pesar de intentar alargar la posibilidad de ganar, Martín rechaza explícitamente la idea de ser quien intente perjudicar a Marc Márquez mediante métodos antisportivos, ya que considera que para él no todo vale en la competición.

Impacto en el campeonato y próxima carrera

La posibilidad de retrasar la celebración del título hasta la última carrera en Valencia añade un componente dramático a los eventos finales del campeonato. Las declaraciones de Martín mantienen la incertidumbre sobre el resultado final, ya que aunque la posibilidad existe, está lejos de estar bajo su completo control. El equipo de Aprilia continúa trabajando con la ilusión de alcanzar la meta final, sabiendo que cada detalle técnico y físico será determinante en las vueltas restantes.