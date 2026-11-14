Jorge Martín mantiene la confianza en Aprilia pese a lesiones y polémicas

Jorge Martín defiende su relación con Aprilia Racing tras lesionarse en 2023 y volver a competir por el Mundial, asegurando que el equipo y el piloto buscan el mismo objetivo.

Jorge Martín ha vuelto a hablar sobre la compleja relación entre el piloto español y Aprilia Racing, asegurando que la comunicación ha mejorado significativamente desde la temporada anterior. El campeón del mundo enfrentó desafíos considerables el año pasado, cuando una lesión le impidió completar siquiera la mitad de las carreras programadas en el calendario de MotoGP.

Resumen del impacto en la temporada pasada

La temporada previa estuvo marcada por la interrupción del rendimiento del español debido a problemas físicos que afectaron su capacidad competitiva. A pesar de no poder seguir la pista de forma constante, el equipo terminó peleando por el Mundial, demostrando la solidez de la maquinaria bajo su dirección. El contexto de recuperación y reestructuración sigue siendo relevante para entender el panorama actual.

Also read Jorge Freire: La riñonera del anarca

Claridad en la comunicación con la dirección técnica

Meses después de toda la polémica, Jorge Martín ha aclarado los términos de su entendimiento con la gerencia del equipo. El piloto reveló que sostuvieron conversaciones directas con Massimo Tamburini para establecer unas condiciones claras antes de la carrera de Brno. Durante ese encuentro, se definió que, si él cumplía con su parte, el equipo haría lo propio para garantizar el éxito.

Objetivos compartidos y entendimiento mutuo

El español explicó que la situación es sencilla para él, ya que tanto el equipo como el piloto buscan el mismo resultado final. Él manifestó que ellos quieren ganar, mientras que él también quiere ganar, por lo que todos persiguen el mismo objetivo dentro de la competencia. Este alineamiento de voluntades es fundamental para mantener la cohesión interna en un entorno de alta presión.

Advertisement

Actualmente, Jorge Martín reconoce que Aprilia le ha entendido mucho mejor que en ocasiones anteriores. Esta mejora en la empatía entre piloto y escudería sugiere un cambio de dinámica en la estrategia deportiva y en la gestión de la relación profesional, lo cual es vital para afrontar la temporada actual con mayor estabilidad.

Expectativas para el campeonato mundial actual

Con esta nueva dinámica, las expectativas se centran en mantener la competitividad que mostró el conjunto en la temporada anterior. El hecho de haber llegado a la lucha por el título a pesar de las adversidades previas indica un potencial subyacente importante. El equipo parece estar mejor preparado para gestionar los imprevistos y optimizar el rendimiento en las próximas fechas del calendario internacional.