El excampeón venezolano de boxeo Jorge Linares fue liberado por ICE el jueves tras estar detenido desde el 15 de noviembre en El Paso, Texas, por violaciones migratorias.

El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares recuperó su libertad este jueves tras completar más de quince días bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE). La liberación pone fin a un periodo de incertidumbre iniciado el 15 de noviembre, cuando las autoridades federales detuvieron al reconocido luchador en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en el estado de Texas.

Linares, de 41 años, compartió un mensaje de gratitud en Instagram acompañado de una fotografía junto a su esposa, confirmando su regreso a casa durante la celebración del Día de Acción de Gracias. El exboxeador, que se retiró del deporte en 2023 tras una destacada carrera internacional, expresó su profundo agradecimiento a su familia, amigos y seguidores por el apoyo moral y las oraciones recibidas durante su privación de libertad.

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Circunstancias de la detención migratoria

La intervención oficial comenzó el domingo 15 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y oficiales del ICE arrestaron a Jorge Linares. Las autoridades lo identificaron formalmente como un extranjero en situación migratoria irregular originario de Venezuela. Según el reporte oficial del ICE, el deportista ingresó al país el 26 de octubre de 2023 autorizado para una estancia temporal, pero permaneció en territorio estadounidense más allá de la fecha límite permitida por su visado.

Antes de su captura, el propio atleta había informado sobre su detención en la plataforma X el mismo día, describiendo la situación como una medida policial en el paso fronterizo de Texas. Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, las autoridades indicaron que el deportista permanecería detenido a la espera de la resolución de los procedimientos administrativos de deportación correspondientes.

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Defensa legal y reacciones del entorno

Gilberto J. Mendoza, presidente de la Asamblea Mundial de Boxeo, confirmó públicamente la liberación de Linares el miércoles por la noche a través de la misma red social X. Mendoza felicitó al excampeón mundial AMB y destacó la importancia del apoyo recibido, realizando un reconocimiento explícito al abogado Richard Wilner y a su equipo legal por gestionar exitosamente el caso.

La firma Wilner & O'Reilly, que asumió la representación legal del boxeador, emitió un comunicado al momento de la detención afirmando que Jorge Linares poseía la autorización necesaria para estar en Estados Unidos y que había cooperado plenamente con todas las autoridades de inmigración. Los representantes legales indicaron que los trámites migratorios seguían sus procedimientos establecidos, los cuales requieren tiempo para resolverse, y se abstinieron de hacer comentarios adicionales por respeto a la privacidad del atleta.

Trayectoria y contexto internacional

Nacido en Barinitas, Venezuela, Jorge Linares construyó una carrera deportiva de más de dos décadas que lo consagró como campeón de los pesos pluma, superpluma y ligero. Gran parte de su actividad profesional se desarrolló en Japón, lo que consolidó su reputación como uno de los púgiles venezolanos con mayor proyección internacional. Su retiro en 2023 cerró una etapa brillante en la que fue un referente del deporte en su país de origen.

Con esta resolución, el excampeón regresa al círculo familiar y social, aunque la situación migratoria deja interrogantes sobre futuras regulaciones de viaje. CNN envió una consulta formal al ICE para obtener detalles adicionales sobre la situación legal actual de Linares, y también contactó a la firma de abogados Wilner & O'Reilly para verificar si existen nuevos pasos procesales tras su liberación.