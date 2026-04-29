Jorge Azcón Investido Presidente de Aragón con el Apoyo de PP y Vox

Tras casi tres meses de negociaciones, Jorge Azcón (PP) ha sido investido presidente de Aragón gracias al apoyo de Vox. El acuerdo incluye la entrada de Vox en el gobierno con tres consejerías, una de ellas vicepresidencia, y la polémica medida de la 'prioridad nacional' en el acceso a servicios sociales.

Tras un prolongado período de incertidumbre política que se extendió por casi tres meses después de las elecciones autonómicas, y con la fecha límite acercándose rápidamente, Jorge Azcón ha sido finalmente investido como presidente del Gobierno de Aragón .

Esta investidura marca la continuación de su liderazgo, permitiéndole reeditar el cargo gracias a la sólida alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox, quienes en conjunto suman un total de 40 escaños en el parlamento aragonés. Es importante señalar que una diputada no pudo participar en la votación debido a problemas de salud.

La oposición, conformada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida-Sumar, manifestó su rechazo a la investidura, evidenciando la profunda división política en la región. En su última intervención ante el parlamento antes de la votación decisiva, Azcón enfatizó la importancia de aprender de la experiencia previa en el gobierno, argumentando que las segundas oportunidades en la política deben ser vistas como una oportunidad para mejorar y alcanzar resultados aún más positivos.

Subrayó la necesidad de mantener un compromiso firme con los principios democráticos fundamentales, incluyendo la separación de poderes, el respeto a las reglas del juego democrático, el estado de derecho, la representación ciudadana y la legalidad. Asimismo, se comprometió a aprovechar al máximo el tiempo disponible durante su mandato, confiando en la capacidad y el talento del equipo de gobierno que se formará a partir de este jueves.

Reconoció que el éxito en la gestión pública requiere un esfuerzo colectivo y la habilidad para tomar decisiones difíciles, implementarlas con determinación y superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino. El líder popular hizo hincapié en la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, afirmando que nadie puede lograr el éxito de forma individual.

La investidura de Azcón representa la culminación de un exhaustivo proceso de negociación que se extendió a lo largo de tres meses entre el PP y Vox. Este proceso culminó con la firma de un acuerdo que establece la incorporación de Vox al Ejecutivo aragonés, otorgándole un papel significativo en la toma de decisiones y la gestión del gobierno.

En concreto, Vox asumirá el control de tres consejerías, una de las cuales ostentará el rango de Vicepresidencia, lo que significa que la formación liderada por Santiago Abascal ocupará casi un tercio de los puestos en el Consejo de Gobierno. Uno de los aspectos más controvertidos de este pacto es la inclusión de la denominada ‘prioridad nacional’, una medida que establece la preferencia para los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas y servicios sociales.

Esta medida, que ha sido una de las principales reivindicaciones de Vox, ha generado un intenso debate público y ha sido criticada por sectores de la oposición, quienes la consideran discriminatoria y contraria a los principios de igualdad y solidaridad. Vox, por su parte, ha defendido la medida argumentando que busca proteger los derechos de los ciudadanos españoles y garantizar que tengan acceso prioritario a los recursos públicos.

El acuerdo también refleja la incorporación de buena parte del programa migratorio de Vox, lo que evidencia la influencia de la formación en la definición de las políticas públicas en materia de inmigración. La investidura de Azcón y el acuerdo con Vox marcan un nuevo capítulo en la política aragonesa, con implicaciones significativas para el futuro de la región





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