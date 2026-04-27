Jordi Pujol comparece presencialmente ante la Audiencia Nacional para evaluar su capacidad de declarar en el juicio por fortuna oculta en Andorra

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de 95 años, es citado este lunes ante la Audiencia Nacional para que un forense evalúe si está en condiciones de declarar en el juicio por la fortuna oculta en Andorra. Su estado de salud y el posible retiro del proceso generan expectación en un caso que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en España.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol , de 95 años, ha sido citado presencialmente este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga por la fortuna oculta en Andorra .

La comparecencia, programada para las 9:30 horas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), tiene como objetivo que el forense de la Audiencia Nacional evalúe su estado de salud y determine si está en condiciones de declarar en el juicio. Hasta ahora, Pujol había seguido el proceso de forma telemática debido a su avanzada edad y a un deterioro cognitivo que fue confirmado por los médicos forenses en noviembre del año pasado.

Si el tribunal considera que su estado de salud no le permite afrontar el juicio, Pujol podría ser retirado del proceso sin responsabilidad penal alguna, lo que daría paso a la ronda de interrogatorios de los demás acusados, entre los que se encuentra su hijo Jordi Pujol Ferrusola, señalado por la Fiscalía como gestor de cobros de comisiones ilegales de empresarios y del patrimonio familiar. La Fiscalía sostiene que la familia Pujol habría ocultado una fortuna millonaria en el Principado de Andorra, lo que ha generado un intenso escrutinio público y judicial.

El juicio, que se desarrolla en un contexto de alta tensión política y social en Cataluña, podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en España. La presencia física de Pujol en el tribunal, después de meses de comparecencias virtuales, ha generado expectación en los medios y en la opinión pública, que sigue con atención los detalles del proceso.

La Audiencia Nacional deberá decidir si el exmandatario puede continuar participando en el juicio o si, por el contrario, su estado de salud le impide hacerlo, lo que podría afectar significativamente al desarrollo del caso. Mientras tanto, los abogados de Pujol insisten en que su cliente no está en condiciones de declarar debido a su deterioro cognitivo, mientras que la Fiscalía mantiene su postura de que el juicio debe continuar con normalidad.

La resolución del tribunal podría tener implicaciones no solo para Pujol, sino también para otros acusados en el caso, que podrían verse afectados por la decisión final





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jordi Pujol Audiencia Nacional Fortuna Oculta Andorra Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jordi Pujol, caso de estudio: un nonagenario en la Audiencia Nacional pese a la unanimidad forenseLos jueces justifican la citación en que quieren evitar el 'edadismo', aunque los médicos ya concluyeron en noviembre que el expresident es incapaz de ser juzgado por el deterioro cognitivo que sufre

Read more »

La prioridad nacionalLos políticos que quieren echar a Pedro Sánchez y asociados al cubo de la basura que la historia reserva para los felones creen que han dado con la varita mágica para lograrlo....

Read more »

Feijóo y el PP ceden a Vox con el concepto de 'prioridad nacional'El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha incorporado el término 'prioridad nacional' en sus acuerdos con Vox, a pesar de las críticas internas. Aunque el concepto carece de aplicación legal, Vox lo ha reinterpretado como 'españoles primero', generando malestar en el PP. Feijóo defiende el pacto pero advierte sobre la manipulación de Vox.

Read more »

Del cordón sanitario a la prioridad nacionalSe olvidaron del cordón sanitario porque decían que la nueva ultraderecha no era para tanto. Ahora están negociando con ellos el significado de la palabra ‘nacional’.

Read more »

Hacienda gana a Telemadrid en los tribunales y deberá pagar al fisco 17 millones de eurosLa Audiencia Nacional confirma que el ente público madrileño no calculó correctamente el IVA que se podía deducir de 2012 a 2014

Read more »

Jordi Évole y Alejandro Sanz cierran temporada con una entrevista íntima y políticaEl presentador y el cantante abordaron temas personales como la salud mental y el amor, así como debates globales como la polarización política y el racismo. Sanz definió la charla como 'entrevista Rajoy' por la cantidad de caminar, mientras Évole sufrió ataques de cataplexia por las risas. También reflexionaron sobre el fútbol y los valores perdidos en la sociedad.

Read more »