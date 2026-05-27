Jordi Cruz, chef: El moho no es solo lo que ves. Las esporas y toxinas pueden estar extendidas por todo el alimento

El chef Jordi Cruz advierte sobre la importancia de identificar y eliminar alimentos estropeados de manera efectiva.

Jordi Cruz , chef, advierte sobre la importancia de identificar y eliminar alimentos estropeados de manera efectiva. Según él, el moho no es solo lo que se ve, sino que las esporas y toxinas pueden estar extendidas por todo el alimento, lo que hace que sea necesario tirarlo.

El chef destaca la importancia de mantener una nevera ordenada y revisada con frecuencia, así como una despensa en la que se sepa lo que se tiene. También enfatiza la importancia de identificar a tiempo que algo no se encuentra en condiciones para comerlo y no confiarse demasiado en la apariencia de los alimentos. Por ejemplo, muchas personas le quitan la parte afectada de un alimento y se comen el resto, lo que puede ser peligroso.

Jordi Cruz explica que el moho solo es la parte visible de un mal estado del alimento, y que las toxinas y esporas pueden estar presentes en todo el alimento, lo que puede ser peligroso para la salud. También destaca la importancia de identificar a tiempo que un alimento se ha estropeado y no confiarse demasiado en la apariencia de los alimentos.

Por ejemplo, un pan que se ha estropeado puede parecer que solo tiene una mancha de moho, pero en realidad, las toxinas y esporas pueden estar presentes en todo el pan. El chef recomienda que si se acaba de germinar un tallo de una patata y tiene solo un par de brotecitos, se puede quitar la parte afectada y no tener problema, pero si el tallo está peor, es mejor tirarlo.

También destaca la importancia de identificar a tiempo que un alimento se ha estropeado y no confiarse demasiado en la apariencia de los alimentos. Por ejemplo, un tomate que se ha estropeado puede parecer que solo tiene un sabor desagradable, pero en realidad, puede ser peligroso para la salud.

Finalmente, Jordi Cruz recomienda que si en algún momento hay un producto que se ha puesto malo, no tengáis miedo a tirarlo, porque puede ser malo para ti y los tuyos





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