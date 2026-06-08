Jonny Brownlee establece un nuevo récord del mundo completando diez triatlones consecutivos en el Palacio de Blenheim

El triatleta británico Jonny Brownlee, medallista olímpico en tres Juegos, ha logrado un hito deportivo al finalizar diez triatlones sprint seguidos en el evento Weekend Warrior, un desafío nunca antes realizado que combinó natación, ciclismo y carrera a pie bajo condiciones adversas.

Jonny Brownlee , uno de los triatletas más laureados de la historia británica, con medallas de bronce en Londres 2012, plata en Río 2016 y oro en relevos mixtos en Tokio 2021, ha establecido un nuevo récord del mundo al completar diez triatlones consecutivos en el evento Weekend Warrior celebrado en el Palacio de Blenheim.

A sus 36 años, el deportista culminó el desafío cubriendo un total de 7,5 km de natación, 200 km de ciclismo y 55 km de carrera a pie distribuidos en diez repeticiones de un triatlón sprint (750 m de natación, 20 km de ciclismo en carreteras cerradas al tráfico por los terrenos del palacio y 5 km de carrera). El reto se extendió durante dos días, iniciándose a las 9:09 horas del sábado y finalizando a las 15:18 horas del domingo.

Brownlee, que contó con la presencia de su esposa Fi y su hijo de siete meses, Freddie, para celebrar la hazaña, mantuvo un ritmo constante, completando cada triatlón en un tiempo comprendido entre 64 y 68 minutos, ajustándose a un margen de unos 75 minutos por prueba considerando el tiempo necesario para regresar a la línea de salida y comenzar la siguiente tanda. El propio atleta describió en sus redes sociales la magnitud del desafío, señalando que el sábado resultó brutal debido al viento y la lluvia incesantes, lo que le hizo dudar tras completar las primeras cuatro pruebas.

Sin embargo, el domingo se encontró mejor y pudo encontrar su ritmo. Brownlee destacó la increíble atmósfera del evento, donde miles de triatletas aficionadosparticiparon asumiendo sus propios retos personales y apoyándose mutuamente, compartiendo una experiencia colectiva única. Este logro añade una nueva página brillante a la ya extraordinaria trayectoria del menor de los hermanos Brownlee, consolidando su legado en el mundo del triatlón





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