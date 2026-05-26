Jonathan Andic, Mango's Founder and Accused Murderer, Announces Temporary Resignation from Vice Presidency to Focus on Defense

Jonathan Andic, the founder and former vice president of Mango, has announced his temporary resignation from his position to focus on defending himself against charges of murdering his father. In a letter to the media, Andic explains that his legal defense requires his full attention, preventing him from fulfilling his responsibilities at Mango. He also addresses speculation about his relationship with his father, stating that he loved his father deeply and that the perception of guilt is unfounded. Andic's family supports him unconditionally throughout this process.

Jonathan Andic , acusado de matar a su padre y fundador de Mango , ha anunciado su renuncia temporal a la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defender su inocencia.

En una carta abierta, Andic explica que su defensa judicial requiere toda su atención, impidiéndole cumplir con sus responsabilidades en Mango. Asegura que su decisión es por amor al legado de su padre y que mantiene vínculos con otros proyectos familiares. Andic también responde a especulaciones sobre su relación con su padre, afirmando que amaba profundamente a su progenitor y que las percepciones de culpabilidad son erróneas. Su familia le apoya incondicionalmente en este proceso





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