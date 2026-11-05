Jon Fosse analiza 'Hotel Vaim' y defiende a la Iglesia en Oslo

El Nobel Jon Fosse presenta 'Hotel Vaim', explora la paradoja literaria y aclara que la Iglesia es una fuerza contraria al capitalismo.

El escritor noruego Jon Fosse, galardonado con el Nobel de Literatura, ha utilizado su reciente estancia en Oslo para dialogar sobre su nueva novela ' Hotel Vaim' y su perspectiva filosófica sobre la religión y el capitalismo. El autor, conocido por su estilo minimalista y su profunda conexión con el misterio existencial, declaró que la Iglesia constituye una fuerza resistente ante el sistema capitalista actual, rechaza las críticas a su poder institucional y prefiere mantener una distancia cuidadosa respecto al ruido mediático del éxito.

La paradoja como base literaria de Fosse

Jon Fosse establece que la paradoja es el componente fundamental en su escritura y en su manera de comprender el mundo. Afirma que la literatura nace de la ambigüedad, un espacio donde las cosas no son simplemente una opción o la contraria, sino ambas y ninguna a la vez. Esta concepción se alinea con la idea mística de la coincidencia de opuestos, donde la contradicción debe ser aceptada como parte esencial de la realidad, un concepto que el autor encuentra en la raíz misma de su fe cristiana y su práctica artística.

Also read Marugal refuerza su presencia en Francia con la apertura del hotel Le Relais d’Amboise

Influencias de Kafka y Beckett en su obra

El novelista reconoce la profunda huella de autores como Franz Kafka y Samuel Beckett en su trayectoria creativa, aunque busca diferenciarse de ellos. Fosse confiesa que temía que la influencia de Beckett fuera demasiado evidente en sus primeras obras, por lo que tituló su debut 'Alguien va a venir' como un acto de rebeldia contra 'Esperando a Godot'. Sin embargo, admite que admira especialmente a Kafka, cuya presencia se siente con mayor fuerza en 'Hotel Vaim', una historia donde un protagonista llega a un hotel extraño y enfrenta situaciones inexplicables y ridículas.

El hotel como purgatorio y lugar de tránsito

La novela 'Hotel Vaim' transcurre en un hotel que el autor describe como un lugar intermedio, similar a un aeropuerto, que funciona como una estación de tránsito y no como un destino final. Fosse explica que la mayoría de sus novelas se desarrollan en este tipo de espacios brumosos y confusos, donde no está claro si la gente llega o parte. Esta configuración espacial refuerza la ambigüedad narrativa que busca, creando un ambiente donde la realidad se desdibuja y el sentido de la existencia se vuelve un misterio central.

Advertisement

Evolución hacia el humor cómico y la tragedia

Con casi cincuenta años de carrera, Jon Fosse nota un cambio significativo en el tono de sus escritos, evolucionando desde una narrativa completamente negra hacia un estilo tragicómico. Aunque su obra sigue siendo trágica, ha incorporado un lado cómico que hace la existencia aún más inquietante. El autor prefiere el término 'cómico' en lugar de 'humor', argumentando que su intención no es ser gracioso, sino explorar la condición humana desde una perspectiva que la tragedia pura no puede alcanzar, aceptando la risa como respuesta ante lo incomprensible.

Defensa de la Iglesia y el sentido del mundo

En el ámbito social y político, Jon Fosse mantiene una postura clara sobre el rol de la religión en la sociedad contemporánea. Considera que el momento actual no es el adecuado para criticar el poder de la Iglesia, pues la ve como una contrapeso necesario frente al capitalismo. El escritor sostiene que no cree en el absurdo, sino en que el mundo tiene un sentido intrínseco, una creencia que conecta directamente con su concepción de la vida, la escritura y el silencio como herramientas para contemplar lo invisible y lo eterno.