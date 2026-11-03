Joma TR-5: Nueva zapatilla de ultradistancia desarrollada con Miguel Heras

Joma presenta la TR-5, una zapatilla de trail diseñada para ultradistancia junto a Miguel Heras. Combina ligereza y estabilidad para carreras largas.

Joma ha presentado oficialmente la nueva TR-5, un modelo de calzado de trail diseñado específicamente para competiciones de ultradistancia. Este desarrollo se ha realizado en colaboración directa con el atleta Miguel Heras, quien aporta su experiencia como referente en este deporte. El objetivo principal es ofrecer un producto que mantenga el rendimiento durante muchas horas de carrera continua.

Desarrollo centrado en la comodidad del corredor

La construcción de la Joma TR-5 prioriza la ligereza sin sacrificar la protección necesaria para el corredor. A diferencia de las zapatillas para distancias cortas, donde la reactividad es clave, aquí se busca la estabilidad cuando los kilómetros se acumulan. Esta filosofía asegura que el pie reciba el apoyo adecuado desde el inicio hasta el final de la prueba.

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Miguel Heras ha sido fundamental para orientar el diseño hacia las necesidades reales de la competición. Su feedback permite analizar el comportamiento del calzado ante apoyos repetidos y cambios de terreno. La comodidad debe mantenerse más allá de los primeros kilómetros para garantizar la seguridad del atleta.

Integración de atletas élite en el proceso creativo

El J Lab de Joma integra a deportistas de élite en el ciclo completo de desarrollo del producto. La TR-5 traslada esta metodología a una prioridad concreta: en pruebas de 100 km, la comodidad forma parte esencial del rendimiento físico. Se convierte así en una herramienta estratégica para la competición.

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La colaboración entre la marca y el atleta permite traducir sensaciones subjetivas en decisiones técnicas objetivas. Esto asegura que cada componente del zapato responda a exigencias validadas en situaciones reales de uso intensivo. La experiencia previa de Heras orienta cada detalle constructivo del modelo.

Especificaciones técnicas y beneficios prácticos

La estructura interna de la Joma TR-5 está optimizada para distribuir el peso de manera eficiente. Los materiales seleccionados buscan reducir la fatiga muscular durante etapas prolongadas de actividad física. El ajuste del empeine se ha refinado para evitar molestias por fricción o presión excesiva.

La suela y la amortiguación trabajan juntas para absorber impactos sin perder la respuesta necesaria. Esto permite al corredor mantener una técnica correcta incluso bajo condiciones de cansancio extremo. La protección perimetral añade confianza en terrenos irregulares o técnicos habituales en estas carreras.

Impacto en el mercado del running profesional

Este lanzamiento refuerza el compromiso de Joma con la especialización en deportes de resistencia extrema. La TR-5 representa una evolución significativa respecto a modelos anteriores enfocados en otras disciplinas. Atiende directamente a una demanda creciente de equipamiento técnico específico.

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La disponibilidad comercial de este modelo abre nuevas opciones para atletas profesionales y aficionados serios. Permite elegir un calzado validado por expertos en las condiciones más duras del trail running. Se posiciona como una alternativa sólida basada en datos reales de rendimiento deportivo.