Joma renueva su modelo TR-9 para trail running con una construcción ultraligera desarrollada en el J Lab. Conoce las especificaciones técnicas y el rendimiento mejorado.

La marca deportiva Joma ha presentado la nueva versión de su zapatilla de trail TR-9, un calzado diseñado específicamente para mejorar el rendimiento en distancias cortas. Este nuevo modelo surge como una evolución directa de su predecesora, incorporando innovaciones técnicas desarrolladas en su centro de investigación interno, conocido como J Lab.

El enfoque principal de esta renovación es la reducción significativa del peso total de la calzado. Al disminuir la masa que el atleta debe mover en cada zancada, se busca favorecer una mayor agilidad y velocidad durante la carrera. Esta ligereza no compromete la estructura, ya que se mantiene la adherencia y el agarre al terreno, garantizando estabilidad incluso en condiciones exigentes.

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Adaptabilidad a Terrenos Técnicos

La TR-9 está concebida para adaptarse a los cambios constantes del ritmo que imponen diferentes tipos de recorrido. En escenarios que incluyen pendientes pronunciadas, giros cerrados o zonas de terreno suelto, el corredor debe ajustar su zancada y volver a acelerar constantemente. La zapatilla facilita esta transición mediante una construcción que responde dinámicamente a las demandas físicas inmediatas.

Para lograr este equilibrio entre ligereza y tracción, Joma ha colaborado estrechamente con los atletas profesionales de su equipo de élite. El feedback obtenido en el J Lab ha sido fundamental para refinar la mediasuela y la suela, asegurando que la respuesta del calzado sea óptima tanto para la velocidad como para la atención necesaria al terreno irregular.

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Especificaciones Técnicas de la Suela

Un elemento clave de la nueva TR-9 es su sistema de suela, que cuenta con un taqueado pronunciado de 5,5 milímetros. Este diseño está estratégicamente pensado para generar una tracción superior en superficies irregulares y difíciles. La geometría de los tacos permite un mejor agarre, especialmente en condiciones de terreno graso o deslizante, donde el control es crítico.

Además del diseño del tacos, Joma ha trabajado intensamente para mantener una pisada cómoda y estable. El objetivo es proteger el pie del corredor mientras se garantiza un agarre seguro. Esta protección se integra con la respuesta de la mediasuela, creando una experiencia de carrera fluida que absorbe impactos sin sacrificar la transferencia de energía necesaria para la propulsión.

Enfoque en el Rendimiento del Atleta

La evolución de la TR-9 refleja la filosofía de que el calzado debe ser una extensión natural del cuerpo del atleta. Al priorizar la reducción de peso sin sacrificar la durabilidad ni la seguridad, Joma busca potenciar la eficiencia mecánica del corredor. Esto permite que el usuario se concentre en la técnica y el ritmo, en lugar de en la fatiga causada por un calzado pesado.

Esta innovación representa un paso importante en la línea de productos de trail running de Joma. Al combinar la investigación científica del J Lab con la experiencia directa de sus atletas profesionales, la marca ha creado una herramienta que responde a las necesidades reales de la competición y el entrenamiento en entornos técnicos.

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La disponibilidad de la TR-9 en el mercado supone una actualización relevante para los entusiastas del running de montaña. La combinación de ligereza, tracción específica y confort posicional ofrece una solución integral para quienes buscan optimizar su rendimiento en rutas desafiantes. La nueva zapatilla está diseñada para durar y rendir en las condiciones más exigentes.