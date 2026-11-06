Joma 2027: Nuevas palas EVO, Pro e Iconic para todos los niveles

Joma presenta su colección 2027 con tres gamas: EVO, Pro e Iconic. Descubre las características técnicas, materiales y jugadores vinculados a cada modelo de raqueta.

La marca deportiva Joma ha lanzado su nueva colección de palas de pádel correspondiente al año 2027, estructurando su oferta en tres gamas diferenciadas: EVO, Pro e Iconic. Este lanzamiento busca cubrir todos los perfiles de jugadores posibles mediante diferentes construcciones, geometrías y densidades de núcleo.

Detalle de la gama EVO y tecnología

La nueva gama EVO se incorpora a una línea en la que también continúan las series Pro e Iconic. Cada detalle se ha mejorado cuidadosamente para ofrecer las máximas prestaciones a los atletas. Las geometrías de los marcos y la distribución optimizada del peso garantizan una respuesta versátil, permitiendo a los jugadores adaptarse con facilidad tanto a las fases ofensivas como defensivas del juego.

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Además de la distribución de peso, las avanzadas estructuras multicapa y los compuestos específicos de EVA absorben las vibraciones producidas durante el golpeo. Esta ingeniería reduce la fatiga del brazo y mejora el confort general durante las sesiones de entrenamiento y competición. La tecnología aplicada busca maximizar el rendimiento sin sacrificar la salud física del deportista.

Características técnicas de la línea Pro

El modelo Pro se orienta específicamente hacia un planteamiento ofensivo para quienes buscan tomar la iniciativa mediante el ataque. Su núcleo Black EVA Hard, su forma híbrida y su balance medio-alto proporcionan un tacto firme y una respuesta pensada para los golpes de definición. Esta configuración desplaza el peso hacia la zona superior de la pala para acompañar un juego de ritmo elevado y golpes de ataque.

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Por otro lado, la línea incluye una versión HRD vinculada a Juanlu Esbrí y una versión SFT asociada a Alberto García Trabanco. Estas variantes introducen una forma de diamante híbrida que combina capacidad de definición con una respuesta más versátil durante la preparación del punto. El uso de carbono 12K y marcos fabricados íntegramente en fibra de carbono permite diferentes durezas para adaptar la respuesta a cada estilo de juego.

Opciones de control con la gama Iconic

La familia Iconic ofrece la alternativa de control dentro de la gama Joma. Combina carbono 8K con núcleo Black EVA Soft, forma híbrida y balance medio para favorecer una respuesta más suave, manejable y estable durante la construcción del punto. Esta serie está dirigida a jugadores que priorizan la precisión y la regularidad en sus jugadas.

Los modelos de esta categoría adoptan una forma híbrida redonda y un balance medio. Esta geometría pone el foco en la manejabilidad, la precisión y el control, con versiones Hard y Soft vinculadas a Carolina Navarro. Las variantes HRD emplean Black EVA Hard para conseguir un tacto más firme, mientras que las versiones SFT recurren a Black EVA Soft para aportar mayor elasticidad y confort.

Modelos estrella y figuras vinculadas

Además de Carolina Navarro, la colección cuenta con el modelo Juani Mieres, que combina forma de diamante y balance bajo. Esta configuración permite conservar capacidad de ataque sin penalizar la manejabilidad en defensa o durante los intercambios. Cada modelo está respaldado por jugadores y embajadores de referencia en el mundo del pádel.

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Objetivo de la colección 2027

Las tres gamas y un objetivo común definen el lanzamiento de este año: ofrecer a cada jugador la pala perfecta para su estilo, su técnica y su evolución en la pista. Joma ha diseñado estas nuevas raquetas para que los atletas puedan elegir entre diferentes durezas y estilos de juego. La empresa mantiene su compromiso de innovación constante en el sector del pádel profesional y amateur.