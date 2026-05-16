John Travolta honrado con Palma de Oro en Cannes 2026

El actor John Travolta fue honrado con una Palma de Oro por su contribución al cine en la edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

CNN Español - John Travolta era sorprendido este viernes 15 de mayo con una Palma de Oro honrosa en la edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Travolta estaba en el prestigioso evento de cine acompañado de su hija Ella Bleu Travolta, con la finalidad de presentar la película "Propeller One-Way Night Coach" en la que participó como director, escritor y narrador. La cinta está basada en el libro del mismo nombre, también escrito por Travolta. (Artículo relacionado : Almodóvar, Luna, Del Toro y otros hispanos que destacan en el Festival de Cannes 2026).

Thierry Fémaux, director del famoso festival, fue el encargado de entregarle el premio a John Travolta durante el evento de proyección de la película que promueve el legendario actor





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