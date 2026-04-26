John Ternus, el ingeniero que liderará la nueva era de Apple

El nombramiento de John Ternus como CEO de Apple marca un retorno a los orígenes técnicos de la compañía en un momento crucial para la industria tecnológica, con la inteligencia artificial y los chips propios como protagonistas.

John Ternus será el próximo CEO de Apple , asumiendo el cargo el 1 de septiembre de 2026, en sustitución de Tim Cook , quien pasará a ser presidente.

Este nombramiento representa una continuidad estratégica dentro de Apple, priorizando el talento interno, pero también una clara señal de la importancia que la compañía otorga a la experiencia técnica en un momento crucial de transformación tecnológica. Ternus, ingeniero mecánico graduado de la Universidad de Pensilvania, posee una trayectoria impresionante dentro de Apple, habiendo participado en el desarrollo de productos clave como el Mac, iPad, AirPods y, más recientemente, el iPhone.

Su liderazgo fue fundamental en la transición de los Mac a los chips propios de Apple, un movimiento que ha fortalecido la independencia tecnológica y la eficiencia de los dispositivos de la compañía. Ternus inició su carrera en Virtual Research Systems en los años 90, trabajando en tecnologías de realidad virtual que anticiparon productos como Apple Vision Pro.

Se unió a Apple en 2001, durante la era de reconstrucción liderada por Steve Jobs, y ascendió progresivamente a través de la organización. En 2013, se convirtió en director de ingeniería de hardware, y en 2020, amplió su responsabilidad para incluir la ingeniería del iPhone. Su capacidad para combinar la disciplina técnica con una profunda comprensión de la cultura de producto lo convierte en un líder ideal para afrontar los desafíos del futuro.

A pesar de su prominencia dentro de Apple, Ternus mantiene un perfil público discreto, protegiendo su vida personal de la atención mediática. El contexto en el que Ternus asume el liderazgo es particularmente desafiante. Si bien Apple sigue siendo una de las empresas más valiosas del mundo, enfrenta una competencia cada vez más intensa de empresas como Google y Microsoft en el campo de la inteligencia artificial.

Además, el crecimiento del iPhone, el principal motor de ingresos de Apple durante más de una década, muestra signos de desaceleración. La compañía está explorando nuevas categorías de productos, como la realidad mixta, y buscando fortalecer su ecosistema de servicios. El nombramiento de Ternus, con su enfoque en la innovación tecnológica y la ejecución operativa, se considera una respuesta estratégica a estos desafíos, asegurando que Apple continúe siendo un líder en la industria tecnológica.

Su edad, 51 años al asumir el cargo, es la misma que tenía Tim Cook cuando se convirtió en CEO, lo que sugiere una transición fluida y una continuidad en la visión de la empresa. Ternus ha definido a Cook como su mentor y un ejecutivo visionario, reafirmando su compromiso con los valores y principios que han impulsado el éxito de Apple





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