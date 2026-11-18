El asesor de seguridad nacional John Bolton revela conversaciones con gigantes petroleros de EE. UU. para explotar recursos en Venezuela tras el cambio de gobierno.

El asesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense, John Bolton, ha esclarecido recientemente la posición de Washington respecto a los recursos naturales venezolanos al afirmar que existe una clara oportunidad de negocio en la región. En una entrevista exclusiva concedida a la cadena Fox Business, Bolton declaró explícitamente que están en conversaciones activas con las principales compañías petroleras de Estados Unidos para producir el petróleo en Venezuela, destacando que este proceso tiene mucho en juego para la economía norteamericana.

Conversaciones con gigantes petroleros estadounidenses

Bolton dejó establecido durante su intervención que la posibilidad de operar directamente desde el territorio venezolano marcaría una diferencia significativa en el equilibrio energético y geopolítico del Hemisferio Occidental. El político confirmó que las discusiones con las mayores corporaciones del sector energético en Norteamérica ya están en marcha, lo que indica una estrategia preparada del Ejecutivo de Trump para la reconstrucción del mercado energético post-Maduro. Esta afirmación refuerza la percepción de que el interés de Estados Unidos va más allá de la sanción política y se extiende hacia la recuperación activa de activos petroleros estratégicos.

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El derrocamiento de Maduro como requisito previo

No obstante, el asesor de seguridad nacional precisó que para que estas operaciones petroleras se hagan realidad, debe ocurrir previamente un cambio político fundamental en Caracas. Bolton indicó claramente que el derrocamiento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro es una condición indispensable antes de que el petróleo venezolano pueda ser explotado por firmas estadounidenses bajo supervisión de Washington. Esta postura no es nueva, ya que el Departamento de Estado ya había evidenciado su respaldo inmediato al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela y fue reconocido por la administración Trump como la autoridad legítima del país.

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Detalles de la rueda de prensa y sanciones a PDVSA

Mientras realizaba declaraciones sobre la futura cooperación con empresas privadas, Bolton cometió un descuido que llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación presentes. Varias fotografías tomadas durante la rueda de prensa en la Casa Blanca mostraban al asesor escribiendo notas en un cuaderno mientras el gobierno anunciaba nuevas sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estas imágenes revelaron inscripciones en su bloc de notas que coincidían con los temas económicos y de seguridad nacional que se estaban debatiendo en ese momento preciso.

Implicaciones geoeconómicas para la región

La revelación de estas intenciones explícitas por parte de la alta dirección del gobierno estadounidense sienta un precedente importante para la interpretación de las futuras políticas de energía en América Latina. La mención de Bolton sobre hacer que las cosas salgan de la manera correcta sugiere una estrategia meticulosa para la transición de la industria petrolera venezolana hacia actores internacionales aliados de Estados Unidos. Este anuncio ocurre en un contexto de máxima presión económica sobre la administración de Maduro, buscando acelerar un escenario donde las compañías norteamericanas puedan recuperar acceso a las vastas reservas de crudo venezolano.