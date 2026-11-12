Joel Álvarez resume su etapa en la UFC y sus metas tras dos derrotas consecutivas

El luchador asturiano Joel Álvarez analiza sus últimas peleas en el peso wélter, su entrenamiento con Islam Makhachev y su motivación familiar para volver a ganar en el octágono.

El luchador asturiano Joel Álvarez, quien compite en las Artes Marciales Mixtas de la UFC desde 2019, ha realizado una reflexión detallada sobre su trayectoria reciente y su situación actual en el deporte de combate. Álvarez, conocido por ser el primer español en ingresar al top quince de los mejores luchadores de la categoría de peso ligero, se ha mantenido activo en el circuito internacional y fue presente en el preestreno del documental 'Lo Invisible' el pasado 5 de noviembre. Este documental, actualmente disponible en la plataforma Prime Video, desvela la realidad menos conocida del deporte de alto nivel mediante las experiencias de cinco atletas de distintas disciplinas.

Reseña del combate contra Chidi Njokuani

Joel Álvarez tuvo su última aparición en el octágono durante el mes de agosto, enfrentándose a Chidi Njokuani en una pelea que no resultó a su favor. Este resultado marcó su segunda derrota consecutiva en la categoría de peso wélter, un giro que el luchador asturiano reconoce no haber querido pero que asume con responsabilidad profesional. Álvarez admite que, aunque se encuentra anímicamente bien y cuenta con mucho apoyo emocional, no está satisfecho con sus últimos desempeños dentro del ring.

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El peleador confiesa que, deportivamente, no se siente hundido ni se encuentra mal, pero su deseo es volver a empalmar una racha de victorias para alegrar su trayectoria deportiva. La pelea contra Njokuani fue aceptada con muy poco aviso, con solo dos semanas de antelación, una decisión que Álvarez atribuye más a una falta de impulso que a un deseo activo. Reconoce que no preparó un campamento ni entrenó como era debido, entendiendo que a nivel élite no se pueden realizar estos errores al enfrentarse a los rivales más duros del mundo.

Adaptación al peso wélter y alcance

Tras competir durante tantos años en la división de peso ligero, Joel Álvarez destaca que la principal diferencia que ha sentido al ascender al peso wélter es el alcance de sus oponentes. Aunque él es un hombre grande, los rivales en esta nueva categoría también poseen un alcance considerable, lo que ha obligado a Álvarez a familiarizarse con una dinámica más pareja en términos de distancia. El luchador reconoce haber notado una pérdida relativa de alcance por su parte, un ajuste táctico que ya comienza a comprender mejor en el contexto de los combates.

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Álvarez mantiene un balance profesional constante y enfatiza que, aunque compita en un pabellón de pueblo, el nivel al que está luchando es el más alto posible. Entiende que unas veces los combates salen bien y otras no, y por ello insiste en la importancia de seguir compitiendo, mejorando y ejecutando las acciones de manera correcta. Su enfoque sigue siendo la constancia y la adaptación técnica para recuperar la eficacia que lo caracterizó en etapas anteriores de su carrera profesional.

Entrenamiento con Islam Makhachev

Recientemente, Joel Álvarez tuvo la oportunidad de entrenar junto a Islam Makhachev, actual campeón de peso wélter y líder del ranking libra por libra, en su campamento de preparación para el combate contra Ian Machado Garry en el evento UFC 330. La experiencia fue muy positiva para el español, quien disfrutó del trabajo intenso y de las muchas rounds compartidas con el equipo de Makhachev. El luchador asturiano elogia la calidad del grupo, señalando que está compuesto por aproximadamente veintitantos luchadores que, aunque no todos practican MMA, todos tienen una base en lucha libre.

La inmersión en el campamento de Daguestán permitió a Álvarez interactuar con atletas de diversos pesos, donde los luchadores más pesados entrenaban juntos. Esta estancia no solo mejoró su nivel técnico, sino que también fortaleció su relación personal con Makhachev y su equipo. Álvarez fue invitado incluso a llevar a su familia a Daguestán, una hospitalidad que valoró enormemente. La experiencia le dejó la puerta abierta para futuras colaboraciones y reafirmó la calidad humana y profesional del equipo encabezado por el campeón.

Proyección y motivación familiar

Al plantear su camino ideal para los próximos doce meses, Joel Álvarez prioriza volver a pelear y, lo más importante, volver a ganar para encaminar dos o tres victorias y recuperar su posición competitiva. Aunque no tiene un rival específico en mente, el luchador asturiano ha manifestado su interés en enfrentarse a Daniel Rodríguez, un oponente al que admira por su estilo de boxeo agresivo y constante presión hacia adelante. Considera que una pelea contra Rodríguez sería entretenida para el público, a pesar de que este último no mantiene distancias y busca el intercambio constante.

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La mayor motivación que impulsa a Álvarez a levantarse cada día para entrenar es su familia. El luchador admite que, aunque antes no competía por dinero, ahora la necesidad de mantener a su familia y de financiar los estudios de sus hijos es un factor determinante. Reconoce que, si en el futuro desea pagar la educación de sus hijos, lo hará a raíz de los golpes recibidos en el octágono. Debutó en la UFC a los 25 años y considera que ha alcanzado la madurez dentro de la organización, transformando su carrera en un pilar fundamental para el sustento de su hogar.