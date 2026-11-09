Joe McMonigle advierte de prima de riesgo permanente en el petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz

El experto en energía Joe McMonigle analiza cómo el bloqueo del estrecho de Ormuz ha agotado las reservas globales y asegura que los precios del petróleo mantendrán una prima de riesgo estructural más allá del conflicto actual.

El escenario de pesadilla que siempre temió el sector energético mundial se ha materializado este año con el cierre del estrecho de Ormuz, marcando un punto de inflexión crítico para la economía global. Joe McMonigle, consejero delegado de Global Energy Center y veterano experto en política energética, reconoce que la situación vivida es el mayor riesgo registrado hasta la fecha y advierte que dejará una huella imborrable en los mercados.

McMonigle, quien habló desde Abu Dabi donde se celebró la feria ADIPEC, establece con claridad que el precio del petróleo y el gas mantendrán una prima de riesgo significativa incluso cuando termine el conflicto actual. Esta advertencia se basa en la erosión de las reservas mundiales de petróleo, que se han reducido en unos mil millones de barriles, eliminando el colchón de seguridad que permitió al sistema absorber los golpes anteriores sin una escalada catastrófica inmediata.

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Cambio de paradigma en la seguridad energética

La abundancia de producción de energía ya no equivale automáticamente a una verdadera seguridad energética para los países afectados por la crisis. El experto señala que es fundamental contar con la capacidad operativa de suministrar los recursos, lo que implica dotar al sistema de una resiliencia extrema mediante oleoductos, rutas comerciales alternativas y sistemas de almacenamiento duplicados. Estas infraestructuras funcionan como pólizas de seguro indispensables para garantizar el suministro a los clientes finales.

En este contexto, existe una atención prioritaria en la inversión en infraestructuras alternativas diseñadas para reforzar la resiliencia del sector energético. Países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han sido ejemplares en construir gasoductos que evitan el estrecho de Ormuz, demostrando que la diversificación de rutas es la única estrategia viable para mitigar el riesgo geopolítico extremo al que se enfrenta la región actualmente.

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Impacto diferenciado en Estados Unidos y Europa

Estados Unidos se encuentra en una posición relativamente protegida desde una perspectiva global comparada con otros bloques económicos, aunque la presión política interna sigue siendo intensa. Los precios elevados del gasóleo y la gasolina han sido un factor determinante en los resultados de las elecciones de mitad de mandato, impulsados no solo por el coste directo sino también por los efectos inflacionistas generalizados en los costes de transporte.

Europa muestra una exposición mucho mayor a la escasez de gasóleo y combustible de aviación, mientras que algunas zonas de Asia enfrentan desafíos aún más críticos. McMonigle expresa su profunda preocupación sobre la posibilidad de una nueva ronda de acciones militares en la región si no se alcanza una solución diplomática, ya que las infraestructuras energéticas en Irán y países vecinos podrían convertirse en objetivos directos.

La vulnerabilidad estratégica de Catar y el gas natural

La situación de Catar ilustra con crudeza la vulnerabilidad de los proveedores que carecen de rutas de exportación terrestres alternativas. A diferencia de sus vecinos del Golfo Pérsico, Catar no dispone de gasoductos que eviten el estrecho, lo que ha obligado a su estrategia reciente a centrarse en invertir en proyectos de gas natural licuado en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

Esta dependencia ha llevado a Catar a declarar fuerza mayor en algunos de sus contratos internacionales, una medida que subraya la gravedad de la interrupción logística. El experto considera que Catar probablemente tendrá que estudiar la posibilidad de construir un gasoducto, posiblemente a través de Arabia Saudí, para asegurar una ruta de exportación alternativa y no quedar a merced de un vecino que podría decidir reanudar los ataques.

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Consecuencias a largo plazo y reanudación de suministros

Si se llegara a reabrir el estrecho de Ormuz, el restablecimiento de la producción paralizada no será inmediato debido a la naturaleza muy estrecha de este paso marítimo. El tiempo necesario para normalizar el flujo de hidrocarburos se sumará a la necesidad de reponer las reservas mundiales, lo que ejercerá una presión continua sobre la producción global de petróleo en el corto y mediano plazo.

La falta de relleno adecuado de las reservas mantendrá al mercado siempre al filo de la navaja frente a futuras interrupciones o conflictos. McMonigle concluye que, independientemente de la duración del conflicto actual, el precio del petróleo y el gas reflejará permanentemente un prêmio de riesgo estructural que los compradores y consumidores deberán asumir como la nueva normalidad en un mundo interconectado pero frágil.