Joe Bonamassa conquista Madrid y Barcelona con su magistral blues

El guitarrista neoyorquino Joe Bonamassa ofreció conciertos en Madrid y Barcelona, demostrando su dominio técnico y homenajeando a leyendas del blues ante miles de fans.

El guitarrista y cantante neoyorquino Joe Bonamassa ha regresado este fin de semana a España para ofrec sendos conciertos en Barcelona, en el Sant Jordi Club, y en Madrid, en el Palacio Vistalegre. Este artista de gran trayectoria, nacido en 1977, continúa siendo una figura central del género blues, manteniéndolo vivo con elegancia y maestría muy por encima de las tendencias momentáneas del mercado musical actual.

Maestría técnica y estilo inconfundible en el escenario

Joe Bonamassa, quien aún no ha cumplido los 50 años, demostró durante su actuación en Madrid por qué su dominio de la guitarra eléctrica le ha consolidado como uno de los grandes del blues contemporáneo. Se presentó con su imagen característica: un impecable traje azul, gafas de sol negras y un arsenal de guitarras vintage. Respaldado por una banda de enorme solvencia técnica, desgranó un repertorio que equilibraba con precisión su propia producción discográfica y versiones cuidadosamente seleccionadas de clásicos del género.

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Desafíos acústicos y conexión con el público local

El evento en Madrid sufrió inicialmente con un sonido deficiente, caracterizado por una excesiva acumulación de graves que los técnicos de audio comenzaron a corregir sobre la marcha. Aunque la acústica del recinto no terminó de hacer justicia plena al sonido a lo largo de las dos horas de recital, Bonamassa logró captar la atención de una audiencia inicialmente adormecida por la fría tarde de domingo. La interpretación de Twenty-four hours blues bajó el ritmo, mejorando la claridad sonora y permitiendo al músico ejecutar un largo solo en el cierre del tema, ganándose finalmente los aplausos del público.

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Homenajes a leyendas y solistas de la banda

El músico dedicó el espectáculo a sus referentes históricos, interpretando largas versiones de intenso desarrollo instrumental que destacaron su habilidad técnica. La actuación incluyó tributos a B.B. King con I fall apart y a Rory Gallagher con A million miles away. La banda solidaria, liderada por el tecladista Doley, que recibió aplausos especiales, elevó la excelencia de cada tema. Momentos destacados incluyeron Happier time, Last kiss con un solo aclamado, y Slinky girl con un trabajo vocal sobresaliente respaldado por las coristas.

Impacto cultural y próximos pasos de la gira

El concierto culminó con un bis intenso y extenso, la tema Sloe gin, que duró más de diez minutos, demostrando la entrega total de Bonamassa y sus músicos ante una audiencia ya completamente rendida. Tras presentarse en castellano y agradecer la bienvenida, el artista regresará a su país de origen para continuar con su frenético ritmo de giras y producción discográfica. Los aficionados esperan que no transcurra otra década antes de que Joe Bonamassa vuelva a disfrutar de su genialidad en nuestro país, reafirmando su estatus de maestro indiscutible del blues moderno.