Joe Biden reduce actividad por su cáncer de próstata

El expresidente Joe Biden confirma que su cáncer de próstata limitará sus apariciones públicas y promociones de su próximo libro, titulado Promise Me, America.

El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado oficialmente que la progresión de su cáncer de próstata le impedirá mantener la agenda pública y mediática que había planeado inicialmente para la promoción de sus memorias presidenciales. Esta revelación marca un cambio significativo en la visibilidad del mandatario saliente, quien ha sido abierto sobre sus problemas de salud desde su salida de la Casa Blanca.

Biden confirma limitaciones en su agenda pública

El expresidente Joe Biden explicó en sus redes sociales que la enfermedad le fuerza a moverse más despacio, admitiendo que no podrá participar en tantas conversaciones sobre su próximo libro como esperaba originalmente. Aunque afirmó que el cáncer no lo ha detenido por completo, reconocíó que existen días mejores que otros en los que su energía y capacidad física se ven mermadas. Su declaración busca gestionar las expectativas de sus seguidores y los medios sobre su disponibilidad futura.

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Publicación de las memorias Promise Me America

El libro de Joe Biden, titulado "Promise Me, America" (en español, "Prométeme, Estados Unidos"), está programado para salir a la venta el 17 de noviembre. En su mensaje, el expresidente expresó su esperanza de que los lectores asistan a la obra, destacando que el texto abarca sus años como presidente, los desafíos nacionales que enfrentó y las decisiones clave que tomó durante su mandato. Además, el libro analiza la identidad de la nación estadounidense y el papel que el país desempeña en el escenario mundial.

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El diagnóstico de Hunter Biden sobre la enfermedad

El hijo de Biden, Hunter Biden, reveló previamente al medio de comunicación BBC que el cáncer de próstata de su padre había hecho metástasis en los huesos y se había extendido aún más. Hunter describió la situación como realmente triste de presenciar y señaló que la salud de su padre no es buena. El expresidente Joe Biden reveló inicialmente que tenía cáncer en mayo de 2025, menos de cuatro meses después de dejar la Casa Blanca, en un momento en que su oficina describió la condición como una forma más agresiva aunque sensible a tratamientos hormonales.

Impacto en la figura del expresidente de mayor edad

Con su cumpleaños número 84 próximo a celebrarse el 20 de noviembre, Joe Biden se mantiene como el expresidente vivo de mayor edad en la historia de Estados Unidos. La noticia de que su salud le limita la participación en conversaciones y eventos públicos subraya los desafíos físicos que enfrenta mientras intenta concluir la promoción de su legado escrito. Aunque confía en que las palabras escritas hablarán por sí mismas, la reducción de su actividad mediática representa una adaptación necesaria a su condición de salud actual.