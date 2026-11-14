Joan Rufián advierte del riesgo fascista ante la coalición de PP y Vox

Joan Rufián, líder de la CUP en Barcelona, alerta sobre la amenaza de ilegalizaciones y el cierre de medios si la derecha y la extrema derecha ganan las elecciones.

Joan Rufián, líder de la CUP en Barcelona y aspirante a consolidar los siete escaños obtenidos en 2023, ha lanzado una advertencia contundente sobre las consecuencias de una posible victoria electoral de la coalición formada por el Partido Popular y Vox. La figura de la diputada catalana se ha destacado en las últimas semanas por su presencia en actos como el celebrado el viernes en la biblioteca de la Fundación Irla de Barcelona, donde mostró un estilo cercano antes de su traslado al mitin de Palma junto a Irene Montero.

La amenaza de cambios constitucionales drásticos

Joan Rufián sostiene firmemente que la alternancia política que caracterizó a España durante más de cuarenta años es una realidad que ya no existe. Considera que la nueva realidad implica una coalición entre la derecha y la extrema derecha que posee características salvajes, aspirando a imitar las peores políticas de ultraderecha a nivel mundial. Esta perspectiva no se limita al fascismo tradicional, sino que incluye la agresión abierta contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Rufián compara esta situación con figuras políticas internacionales y locales como Javier Milei, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Isabel Díaz Ayuso y Oriol Junqueras. Advierte que si esta coalición alcanza los 210 diputados en el Congreso, personajes como Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo tendrían la capacidad legal para modificar la Constitución Española. Este cambio estructural pondría en riesgo directo el sistema público de pensiones, así como los pilares fundamentales del sistema sanitario y educativo del Estado.

El temor a la ilegalización y el cierre de medios

Una de las preocupaciones centrales expresadas por la diputada de la CUP es el potencial retorno de prácticas autoritarias contra las formaciones políticas disidentes y la libertad de expresión. Advierte explícitamente que un gobierno de esta naturaleza podría abrir la puerta a la ilegalización de partidos políticos como el suyo, la CUP, Bildu o el BNG. Además, señala que los medios de comunicación enfrentarían cierres forzosos, generando un escenario de enorme sufrimiento social para la ciudadanía.

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Rufián desmiente que este mensaje se trate de una estrategia electoral táctica o una simple maniobra de miedo. Su postura se basa en la convicción profunda de que no desea que alguien como Santiago Abascal ocupe cargos de responsabilidad en el Estado español, especialmente considerando la postura de este último respecto al conflicto en Gaza. Define como extraterrestre la idea de ignorar estos bloques ideológicos o alegar neutralidad geográfica como excusa para la inacción.

La crítica a las cúpulas y la búsqueda de acuerdos

En el ámbito del independentismo catalán, Rufián asume su responsabilidad por no haber logrado cristalizar una candidatura unitaria de las izquierdas soberanistas y españolas. Reconoce abiertamente que fracasó en su intento de convencer a las cúpulas de sus partidos para alcanzar un acuerdo, aunque considera que la izquierda soberanista ha ganado terreno al mantener su identidad. Critica la actitud de las izquierdas españolas, atribuyendo parte de los problemas electorales a su falta de reflexión profunda y a la incapacidad de crear un frente unificado.

La líder de la CUP se muestra convencida de que las cúpulas de los partidos tradicionales cambiarán de opinión y buscarán acuerdos si finalmente ganan la derecha y la ultraderecha. Sin embargo, hasta ese momento, insiste en que es mejor hablar de forma racional para evitar ese escenario catastrófico. Apunta al PSOE y a Pedro Sánchez por convocar elecciones de manera irresponsable cuando detectaron una oportunidad favorable, dejando a los votantes sin opciones claras fuera del bipartidismo.

Estrategia política y alianzas con PSC y ERC

Rufián despliega una estrategia política más audaz que la de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), reivindicando activamente los pactos con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y tendiendo la mano a Comuns y la CUP. Carga contra Junts per Catalunya por alinearse con el bloque de la derecha en el Congreso, considerando esta postura como una traición a los intereses progresistas. Su objetivo final es demostrar que ERC representa la izquierda nacional real de Cataluña, pero esto requiere pactos sólidos con Comuns y la CUP.

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A pesar de las críticas y la complejidad del panorama político, Rufián afirma estar centrado en hablar de los temas que realmente importan a la ciudadanía, dejando atrás las disputas internas del movimiento. Tiene la intención de trabajar intensamente dentro de su partido y en Cataluña, utilizando toda su fuerza política para facilitar entendimientos. La meta es evitar que el país caiga en dinámicas fascistas y proteger las estructuras democráticas y sociales que han sido construidas durante décadas.