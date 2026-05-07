JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto por fallos en elecciones peruanas

La Junta Nacional de Justicia de Perú ha abierto un proceso contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, debido a graves irregularidades logísticas durante los comicios generales.

La Junta Nacional de Justicia de Perú, organismo encargado de la supervisión y sanción de los más altos cuadros del sistema judicial y electoral del país, ha anunciado formalmente el inicio de un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto .

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como ONPE, se enfrenta ahora a una investigación detallada por la presunta comisión de una falta grave ocurrida en el marco de las elecciones generales celebradas el pasado mes de abril. Según el comunicado oficial emitido por la institución, esta determinación fue tomada por unanimidad por los miembros del Pleno, tras haber analizado exhaustivamente los hallazgos de una investigación preliminar que evaluó el desempeño y la gestión de Corvetto durante el desarrollo de la jornada electoral.

Es fundamental destacar que la JNJ ha subrayado que el inicio de este proceso no implica una condena anticipada ni una opinión cerrada sobre la responsabilidad final del exfuncionario, sino que constituye el mecanismo legal adecuado para esclarecer los hechos y permitir que el implicado ejerza su derecho a la defensa. Las irregularidades que motivaron esta acción disciplinaria fueron evidentes y generaron un clima de tensión en todo el territorio peruano.

Durante los comicios, se reportaron retrasos significativos en la entrega de materiales electorales críticos y demoras injustificables en la apertura de numerosos centros de votación, lo cual afectó el flujo normal de los ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto. Estos fallos logísticos no fueron incidentes aislados, sino que se percibieron como deficiencias sistémicas en la planificación de la ONPE bajo el mando de Corvetto.

La JNJ enfatizó que su proceder se rige por el respeto irrestricto a las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, asegurando que no se llevarán a cabo procesos apresurados o inmediatos. Por el contrario, se otorgará a Corvetto el tiempo y el espacio necesarios para presentar sus argumentos, proponer pruebas y defender su gestión profesional frente a las acusaciones de negligencia administrativa.

El camino hacia este proceso comenzó el 13 de abril, fecha en la que la JNJ abrió la investigación preliminar inmediatamente después de que se hicieran públicos los problemas registrados en la elección de presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Ante la presión social y el reconocimiento explícito de los errores logísticos, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE el 21 de abril.

En aquel momento, el exfuncionario manifestó que su dimisión era la medida más responsable para permitir que la segunda vuelta de la contienda presidencial se desarrollara en un entorno de mayor legitimidad y confianza ciudadana. Corvetto admitió que la gestión tuvo falencias y que su salida buscaba evitar que su figura se convirtiera en un obstáculo para la estabilidad del proceso democrático, buscando así limpiar la imagen de la institución electoral antes del balotaje.

Mientras el proceso disciplinario avanza, la incertidumbre política persiste en Perú debido a que el conteo final de los votos aún no se ha completado, dejando a la ciudadanía en espera de la confirmación oficial de quiénes serán los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje programado para el 7 de junio. Los datos preliminares publicados por la ONPE sitúan a la candidata de derecha Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, en la primera posición con un 17,137 % de los sufragios.

En una competencia reñida por el segundo puesto, se encuentran el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12,043 %, y Rafael López Aliaga, del partido Revolución Popular, con el 11,896 %. Esta estrecha diferencia entre el segundo y tercer lugar hace que el escrutinio final sea crucial y que cualquier error adicional en la gestión de los votos pueda desencadenar nuevas crisis políticas.

El caso de Piero Corvetto pone de relieve la fragilidad de los sistemas electorales en contextos de alta polarización y la importancia de contar con una administración técnica eficiente y transparente. La fiscalización ejercida por la Junta Nacional de Justicia es vista por diversos sectores como una medida necesaria para sentar un precedente sobre la responsabilidad de los altos cargos públicos en la organización de procesos democráticos.

La transparencia en la gestión de la ONPE es vital no solo para el resultado de una elección particular, sino para la salud general de la democracia peruana, donde la desconfianza en las instituciones ha sido una constante en los últimos años. El desenlace de este proceso disciplinario definirá si las fallas fueron producto de errores humanos involuntarios o de una gestión negligente que amerite sanciones severas





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