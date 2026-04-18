JNE de Perú Realizará Recuento de Votos Presidenciales en 106 Actas Observadas; Escenario de Segunda Vuelta se Define Voto a Voto

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú iniciará el recuento de 106 actas presidenciales observadas, mientras la definición de la segunda vuelta electoral se encuentra voto a voto. Se han reportado irregularidades en la organización de los comicios.

El Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, ha anunciado que se llevará a cabo un recuento de votos para al menos 106 actas presidenciales que fueron observadas durante los comicios generales de la semana pasada.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, informó a la emisora RPP que, hasta la fecha, existen 15.470 actas observadas en total, de las cuales aproximadamente el 30%, es decir, 5.752, corresponden a la votación presidencial debido a errores u omisiones en el registro de los votos. Estas actas fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su corrección. De este grupo, 106 actas específicas de la contienda presidencial serán objeto de un recuento detallado, cifra que podría incrementarse a medida que avanza el escrutinio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado hasta el momento el 93,42% de las actas a nivel nacional. Los resultados preliminares otorgan un 17% de los votos válidos a la candidata de derecha Keiko Fujimori. Le siguen el postulante de izquierda Roberto Sánchez con un 12% y el ultraconservador Rafael López Aliaga con un 11,9%.

El recuento de las actas observadas, según lo comunicado por Clavijo, comenzará el lunes mediante una sesión virtual pública, iniciando con las actas de la provincia de Chanchamayo. Se espera que todo el escrutinio presidencial se complete, a más tardar, a mediados de mayo. El objetivo primordial de esta etapa, según la secretaria general del JNE, es esclarecer qué organizaciones políticas disputarán la segunda vuelta electoral.

La definición del oponente que se enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, se está decidiendo voto a voto, ya que la diferencia actual entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga ronda los 13.000 sufragios. Estos desarrollos electorales ocurren tras incidentes significativos en la organización de los comicios, como demoras de hasta cinco horas en la apertura de numerosos centros de votación en Lima y, en un hecho sin precedentes, la apertura de otros centros al día siguiente.

Además de los problemas en la distribución del material electoral, han surgido deficiencias en el traslado y la cadena de custodia de los votos hasta los almacenes correspondientes. El presidente del JNE, Roberto Burneo, expresó el viernes su preocupación por 'serias irregularidades respecto al manejo y función del ente encargado de la organización del proceso (ONPE)', subrayando la necesidad de tomar medidas firmes. Burneo enfatizó que estas irregularidades, incluyendo las inéditas demoras en la entrega del material electoral, no pueden ser ignoradas. En consecuencia, el JNE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ONPE y su titular, Piero Corvetto, quien, según informes, es objeto de una solicitud de captura inmediata por parte de Rafael López Aliaga





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