Descubre la rutina de entrenamiento, nutrición y equipamiento de Jimmy Gressier, campeón del mundo en Tokio 2025. Análisis exclusivo de su éxito en el atletismo.

El 9 de noviembre de 2026 se cumplen las circunstancias que elevaron a Jimmy Gressier a la cima del atletismo mundial. En el Campeonato del Mundo de Tokio de 2025, el francés de 27 años logró la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros, marcando un hito histórico al convertirse en el primer atleta blanco en obtener este título desde que Alberto Cova, de Italia, lo hiciera en 1983. Cuatro décadas después, Gressier superó en el sprint final a Yomif Kejelcha, quien ostenta el récord mundial de media maratón y figura como uno de los pocos corredores en la historia que ha subido por debajo de las dos horas en los 42,195 kilómetros.

Rutina de Entrenamiento y Vida Disciplinada

Jimmy Gressier revela que su carga de entrenamiento semanal alcanza los 150 kilómetros, una cifra que considera fundamental para su condición física actual. Sin embargo, el campeón francés enfatiza que el trabajo invisible es tan crítico como la distancia recorrida. Para gestionar la intensidad de la competición, Gressier prioriza el descanso y la calma, incorporando siestas de hasta hora y media en su día a día como una herramienta científica para la recuperación muscular y neurológica.

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La dieta y la vida social del atleta están estrictamente reguladas para optimizar su rendimiento. Gressier evita las salidas con amigos y descarta actividades recreativas como el fútbol, sacrificando el ocio por la dedicación exclusiva a su profesión. Esta disciplina extrema le permite mantener su pasión intacta, viendo en el running no solo un trabajo, sino una forma de emprendimiento donde invierte su propio cuerpo con miras al futuro, construyendo una base sólida para sus ambiciones deportivas más allá del presente.

La Importancia de los Rodajes Regenerativos

Dentro de la metodología de entrenamiento de Jimmy Gressier, los rodajes regenerativos ocupan un lugar estratégico, a menudo igual de importante que las sesiones de series en pista. Estos kilómetros suaves son esenciales para completar el volumen necesario y mejorar la capacidad aeróbica. A través de estas cargas de baja intensidad, el atleta acostumbra a su cuerpo a gestionar grandes distancias y desarrolla una fortaleza muscular específica que le permite rendir mejor en fases de alta intensidad del corazón.

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Jimmy Gressier define sus ritmos de entrenamiento con precisión técnica, estableciendo que un "easy run" se realiza entre 4:20 y 4:30 minutos por kilómetro. Esta velocidad, que resulta inalcanzable para la mayoría de corredores populares, la mantiene durante distancias de 14 a 18 kilómetros para facilitar la recuperación activa. Mientras que las tiradas largas permiten un entrenamiento más suave, las sesiones de distancias cortas exigen una complejidad mayor, requiriendo un enfoque táctico y físico más exigente para preparar las pruebas de 5 o 10 kilómetros.

Origen de su Acuerdo con Kiprun y Decathlon

La relación de Jimmy Gressier con Kiprun, la marca especialista de running de Decathlon, tiene raíces profundas en su infancia. Al inicio de su carrera, la falta de recursos económicos de sus padres le obligó a utilizar unas zapatillas Decathlon talla 38 del trastero de su abuela, a pesar de llevar el número 41. Con ese calzado desajustado, logró ganar una carrera, obteniendo como premio una tarjeta-regalo que le permitió comprar su primer par de zapatillas a su medida. Este evento inicial cambió su trayectoria, facilitando victorias subsiguientes y consolidando su confianza en la marca.

Cuando Decathlon le propuso un fichaje profesional, Gressier recordó esa historia y decidió dejar a Nike para colaborar con Kiprun. Su objetivo era ayudar a desarrollar las mejores zapatillas del mercado, trabajando mano a mano con los ingenieros de la marca. El modelo KS900 inicial no satisfizo sus necesidades, pero el desarrollo de las Kipride Max transformó su experiencia, convirtiéndolas en su calzado favorito para los rodajes diarios, destacando por su comodidad extrema en largas distancias.

Consejos para el Corredor Popular y Futuro

Jimmy Gressier ofrece advertencias claras a los corredores aficionados que buscan progresar: lo primero es contar con un calzado adecuado y un entrenador experto. Advierte contra el error común de entrenar demasiado rápido todos los días, una práctica que conduce al agotamiento físico y mental. Para el atleta, la constancia y la acumulación paulatina de kilómetros a lo largo de los años son las claves del éxito, independientemente del nivel de partida.

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El campeón del mundo subraya que el esfuerzo mental y físico debe equilibrarse con la exigencia adecuada, reconociendo que no todos pueden alcanzar su nivel pero sí mejorar el propio. Gressier programa su calendario de carreras alrededor de objetivos específicos, utilizando el resto de competiciones como preparación. Esta estrategia le permite dar su mejor versión en los momentos clave, manteniendo una seriedad profesional que le ayuda a gestionar la dualidad entre su carrera deportiva y otros compromicios vitales.