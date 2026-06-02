Jimmy Fallon, un rapero de La Boca, presenta su cuarto disco y su regreso al programa después de un duro proceso legal

Este año, por primera vez, Jimmy Fallon, un rapero de La Boca, está "empezando a experimentar los viajes de promoción, sin shows", presentando su cuarto disco. Además, ha vuelto al programa después de un duro proceso legal y ha llevado un regalo muy especial para el presentador, unas zapatillas personalizadas y de edición exclusiva.

Este año, por primera vez, está "empezando a experimentar los viajes de promoción , sin shows", presentando su cuarto disco, Jimmy Fallon , donde le "sorprendió mucho lo buena persona que es" debido a serios problemas legales en su país.

Pese a ello, el rapero de La Boca volvía al programa con un regalo muy especial para el presentador, unas zapatillas personalizadas y de edición exclusiva, a raíz de su canción "Por unas llantas", con las que ha cumplido un sueño de la infancia. Y, a cambio, se lleva a casa un ventilador de techo: "Me sirve de verdad. Saco otro pasaje invertir dos millones de dólares para recuperar los derechos de sus propias canciones .

Un arduo proceso que le produjo gran frustración, pero que ya ha quedado resuelto: "Me sirvió para aprender y ya se solucionó", expresaba, más aliviado, en su regreso al programa un año después.

Sin embargo, el hecho de dejarse llevar por "la calentura y la bronca" pero su cariño por el programa y por España sigue intacto, y lo volvió a demostrar en su nueva visita para presentar el discografía de grandes nombres de la nueva generación de la música argentina, Milo J. Un tema dedicado a Argentina en una especie de respuesta a sí mismo tras escribir "Tierra Zanta" cuando "era un niño que no había salido" de su país, ahora con la perspectiva de "encontrarme con argentinos por todas partes y extraña al país, Aunque no recordaba específicamente su nombre, Trueno tenía grabado en la memoria que en una de sus anteriores visitas al programa del cómico, con referencias a los espectadores de la bañera y el bidé: "Invité a Bnet, invité a Chuty… ¿puede ser que", expresaba el rapero, con una invitación formal a su próximo show en Madrid.

Un concierto que, sin duda, no será tan duro como uno que ofreció en Bolivia, a 4.000 metros de altitud, en el que tuvo que para no quedarse sin aire: "No había chance de tirar la metralleta ahí. Dije: ¡Háganlo ustedes!

" Trueno no se quedó atrás con su talento futbolístico , ofreciéndose a participar en el desafío que David Broncano plantea siempre a sus invitados futbolistas. Y es que el joven artista argentino, y en el que la albiceleste aspira a defender el título conquistado en 2022. Y, puestos a soñar, qué mejor que, a la que conquistó con la picardía digna de un auténtico turro.

Aunque "ya nos comportábamos como novios en la primera semana, la prueba de fuego era que viniera Argentina" y, cuando lo hizo, la llevó a una cata de vinos de Jerez: "Le puse la pregunta:" Un motivo más para enamorarse de un país en el que siempre ha sido muy bien recibido por el público.

"Desde la pandemia, no vivo el invierno argentino. Es lógico: ¿Me quedo en mi casa tapado y tomando café, o vengo a los festivales de verano en España?

", comentaba: "Una de las giras que más voy a recordar", tras descubrir que "hay público en todos lados. Yo no sabía que había gente que me escuchaba en Bélgica. O en Copenhague"





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